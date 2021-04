Katedralskolan satsar på ny informationsvecka: ”Vi vet att det fysiska besöket är viktigt”

I februari stod det klart att 151 niondeklassare i Skaraborg kryssat i Katedralskolan som förstahandsval, exklusive de som sökt cykelgymnasiet och IB, två program med riksintag.

När nu omvalsperioden pågår mellan den 15 april och 15 maj satsar skolan på ytterligare en informationsvecka för att locka fler elever att välja Katedral.

– Vi vill erbjuda flera olika aktiviteter för att kunna ge ungdomarna möjligheten att på olika sätt få en bra och rättvis bild av vår skola och kunna känna trygghet i sitt gymnasieval, säger samordningsrektor Petra Björk.

Under vecka 18 kommer blivande gymnasieelever att kunna få information om Katedralskolan genom en rad olika aktiviteter, både fysiska och digitala. Bland annat erbjuder skolan informationsbesök, möjligheten att skugga en elev, samt att vara med på digitala lektioner.

– Vi vet att det finns ett behov hos elever att faktiskt få känna på hur det är att läsa på Katedral. Därför bjuder vi också in till digitala lektioner, där eleverna kopplar upp sig på Teams och är med på en helt vanlig lektion. I vanliga tider brukar vi erbjuda besök på skolan med så kallad skuggning under en dag, men det har varit svårare under hösten i och med distansundervisningen, säger Ann Bjärnsund, studie- och yrkesvägledare på Katedralskolan.

På skolans hemsida finns information om vad som händer under veckan samt möjlighet att boka en coronaanpassad-"skuggning" eller ett fysiskt besök på skolan där elev och vårdnadshavare träffar lärare och visas runt.

I januari hade skolan sin första informationsvecka och responsen var positiv och uppskattad menar Petra Björk.

– Vi vet att det fysiska besöket är viktigt, att elever och vårdnadshavare ska kunna komma till oss och få känna på lokalerna och atmosfären för att få en känsla av vår skola. När det inte går att öppna dörrarna som vanligt behöver vi tänka om och hitta andra sätt att visa upp vår fina skola.