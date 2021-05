Kände våldsmannen satte skräck i flera Skarabor - nu döms han återigen till fängelse

Skarabon förekommer sedan tidigare under 18 avsnitt i belastningsregistret, varav flera rör kontaktförbud mot olika kvinnor. I slutet av 2018 dömdes han i hovrätten för bland annat våldtäkt, brott mot vapenlagen och narkotikabrott till fängelse i två år och tre månader.

Den senaste fängelsedom föll den 29 december förra året. Den gången för bland annat utpressning, olaga hot och brott mot vapenlagen.

LÄS MER: Beväpnad man hotade att döda kvinna och hund om han inte fick pengar - ”Jag blev livrädd"

LÄS MER: Skarabon döms till fängelse för dödshotet - därför friar rätten honom för rån och stöld

Påföljden blev sex månaders fängelse, men den domen har överklagats. Nu döms han alltså återigen till fängelse, den här gången i ett år för olaga hot, grovt hemfridsbrott, försök till våld mot tjänsteman, två fall av ringa narkotikabrott samt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

Det var kvällen den 23 mars i år som mannen vid två tillfällen bankade på en kvinnans dörr i Skara. I hemmet fanns även hennes son. Vid det andra tillfället bankade han med en pistol som skulle visa sig vara en kolsyrepistol som mannen förvarade i sitt hem.

30-åringen har hel tiden nekat till anklagelserna rörande hotet, men tingsrätten finner mamman och sonens berättelse trovärdig. De märken som lämnats på deras dörr stämmer också överens med den nu dömde mannens kolsyrepistol.

Ändå ogillas den åtalspunkten eftersom mamman själv inte uppfattat pistolen som 30-åringen ska ha slagit med på dörren.

LÄS MER: Känd våldsman åtalas för nya brott: √Polispådraget på Marumsgatan √Hotade kvinna med pistol √Sa att han tillhör maffian

Däremot döms har för olaga hot för det som skedde strax innan. Då stannade han till med en bil vid kvinnan som precis lämnat en butik i centrala Skara. Bilrutan var nedvevad och han riktade då pistolen direkt mot henne. I förhör har kvinnan berättat om hotet:

– Han sa att en dag kommer jag och tar dig.

30-åringen ska också ha sagt att "Du ska nog få din jävla fitta" samt hotat att våldta henne.

Kvinnan har enligt vad som framgår av domen fått svåra men av händelsen, haft svårt att sova och har dödsångest.

Han ska därför också betala skadestånd till henne på sammanlagt 12 600 kronor.

Han ska även betala skadestånd till den man som han bröt sig in hos fyra dagar senare. Där landar skadeståndet på 14 633 kronor. Inbrottet skedde när den utsatte mannen själv var inne i lägenheten i Skara. Han hade gått och lagt sig och blev mycket rädd när det började bryta i dörren. Han ringde polisen och gömde sig bakom sovrumsdörren. Men det skulle dröja 30 minuter innan de var på plats och under den tiden lyckades den nu dömde mannen ta sig in och börja leta runt i lägenheten. Han hämtade också en kniv i köket och hotade att döda lägenhetsinnehavaren.

Målsäganden har inte vågat bo i lägenheten efter den händelsen. 30-åringen döms i detta all för grovt hemfridsbrott - mot sitt nekande.

Han ska även ersätta fastighetsägaren med 12 000 kronor för den dörr han brutit upp.

30-åringen döms också för försök till våld mot tjänsteman efter att han börjat veva mot en ordningsvakt på en buss i Luleå i början av januari i år.

Han döms även för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål efter att han tagits med ett knogjärn och en kniv på en restaurang på Marumsgatan i Skara den 18 januari i år. Han döms även för ringa narkotikabrott vid samma tillfälle, samt ett ytterligare tillfälle den 5 mars, även det i Skara.

Då tingsrätten bedömer att det finns stor risk att mannen återfaller i brott ska han den här gången vara kvar i häkte tills dess att fängelsedomen vinner laga kraft.