Insändare: ”Vi pedagoger sliter oss själva itu”

Det är glädje för mig att träffa dessa fantastiska individer varje dag. Det är glädje att experimentera, måla, leka och lära med dessa barn. Det är glädje att se barnens gnistrande ögon när nytt lärande och nya upptäckter sker, deras utveckling och lärande- ovärderligt.

Men vad händer? Åtstramning av verksamheten hos oss är ett faktum, med en rektor som endast tittar på papper och pratar budget så har denna glädje tyvärr kommit längre och längre bort ifrån mig. Med ett ökat nyckeltal (antal barn per pedagog) som vi överskrider med ett antal barn under hela vår dag så tär det på inte minst oss utan också på barnen. Jag anser att barn i förskola ska få den undervisning som de har rätt till, men utan rätt förutsättningar är det en omöjlig ekvation.

På vår förskola gör pedagogerna det bästa för att dela in barnen i mindre grupper, men detta är tyvärr inte möjligt under större delen av dagen då vi är kort om personal, vissa timmar under dagen själva med mellan nio och elva barn (småbarnsavdelning). Idag är det också svårare att ta in vikarier (åter igen pga. budgeten) det kostar helt enkelt kommunen för mycket pengar att ta in en vikarie då ordinarie personal är hemma sjuk.

I och med detta får den personalen som är i tjänst lösa situationen på bästa möjliga sätt, trots redan ont om personal och barngrupperna blir i sin tur ännu större. Vi går sönder inombords av att känna oss otillräckliga medan politiker/rektorer inte ser verkligheten utan BARA siffror. De har ingen aning om hur vi pedagoger sliter oss själva itu.

Rektorn lovar att gränsen på barn är nådd inom vår förskola pga. att vi inte har tillräckligt med personal att ta in mer barn, idag står det flera barn i kö men budgeten är trots det för tight för att öka med personal. Vi ber om hjälp men får absolut ingen respons från något håll och detta gör mig inte bara besviken utan också uppgiven, arg, frustrerad och inte minst förvånad!

Önskar att politikerna kunde komma ut i verkligheten! Vad läggs pengarna på? Vad satsar Skara Kommun på idag? Ett stadshus? Bygga om vägar hit och dit och flera gånger om? Ja inte barnen som det ser ut idag!

Vi pedagoger kräver nu ansvar och att politiker och rektorerna i Skara kommun ska vakna till och fatta beslut på alla nivåer för att skapa förutsättningar för ett av samhällets viktigaste arbeten. Det är på riktigt och det är på allvar, det gäller våra barn, det är våran framtid! Ska det satsas ska det väl satsas inom förskola och skola.

Pedagogen