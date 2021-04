Insändare - Vem är Fornbyn i Skara till för?

I Coronatider behövs utflyktsmål där man kan vara ute. Nära Skara och dit man kan gå eller cykla. En plats för alla åldrar.

Vem ansvarar för att Fornbyn är öppen? Vem är Fornbyn till för?

Om det är Länsmuséet som sköter öppettider så kanske man kan schemalägga arbete på helger, eller samverka med någon som kan öppna/stänga.

Det finns begränsat utbud av aktiviteter för barn då mycket är stängt. Så alla utflyktsmål är välkomna.

Fornbyn är en fin plats att vara på alla dagar i veckan. Hoppas att den öppnas, även på helger året runt!

Monica

Svar direkt från Västergötlands museum

Hej Monica! Vad kul att du vill besöka oss med dina barnbarn! Under det gångna året har vi verkligen saknat våra besökare, inte minst i Fornbyn. Denna är en fantastisk möjlighet för oss att berätta om människor, djur och ett liv i en försvunnen värld. Samtidigt är det även spännande att studera de kulturhistoriska träbyggnaderna.

Besöksåret i Fornbyn är uppdelad i en vinter- och en sommardel. Under vintern, 1/9 – 30/4, är den öppen under vardagar mellan kl. 8 och 16.00. På helgerna är det stängt. Under sommaren, 1/5 – 31/8, är Fornbyn öppen alla dagar mellan kl. 8.00 och 20.00.

Under pandemin har vi förstått att Fornbyn har fått en större betydelse som en vacker och trevlig mötesplats samt som pedagogisk resurs. Vi öppnar därför tidigare för sommarsäsongen, redan den 17/4. Stugorna öppnas dock som vanligt i början av maj eftersom vi måste städa dem grundligt efter vintern. Utifrån alla önskemål som inkommit kommer vi att se över möjligheterna att öppna Fornbyn ännu tidigare under nästa år.

Du och dina barnbarn är varmt välkomna till Fornbyn!

Björn Pettersson