Insändare: Förändra - förbättra för förskolebarnen!

Vad är anledningen till att barnen enbart får gå fem dagar i veckan 3 timmar om dagen just mellan halv nio och halv tolv? Säg mig, varför just efter frukosttid och just före lunchtid? Varför tar ni bort en så viktig pedagogisk del av barnens tid på förskolan?

Jag undrar verkligen vad målet med detta är.

För barnens del är det jättetråkigt. Mitt förskolebarn trivs verkligen på sin förskola men av personliga skäl har vi bara möjlighet att ha henne där 6-9 timmar i veckan.

När hon hämtas hem efter uteleken då alla andra kompisar får gå in för att äta tillsammans på förskolan är hon vrålhungrig och helst ska maten stå på bordet då hon kommer hem.

Dessutom äter hon mycket sämre hemma än hon gjort då hon går på förskolan och får äta med andra barn. Det är jättesynd att det försvunnit för henne. Jag betalar mycket hellre för blöjor igen bara dem får mat på förskolan.

Det är verkligen tråkigt att valet om hur man vill fördela 15 timmar på förskolan togs bort. Det hade varit en mycket större möjlighet för mig och mitt förskolebarn om hon kunde fått gå fem timmar tre dagar i veckan i stället. Eller åtminstone att det inte skulle gälla just mellan halv nio och halv tolv.

Är det ekonomiska skäl? Är det för pedagogernas skull? Säg mig anledningen, det är i varje fall knappast förskolebarnens skull det tagits beslut om detta!

Besviken förskoleförälder