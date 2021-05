Inbrott i traktor: Teknisk utrustning och gps har stulits

Strax efter klockan sju på lördagsmorgonen fick polisen in en anmälan om en stöld som förmodligen ägt rum under natten. Under förmiddagen var tekniker på plats på den aktuella adressen i Arentorp för att säkra eventuella spår. Det som stulits är bland annat traktorns gps -utrustning.

Polisen i Västra Skaraborg gick ut med en varning tidigare på sin Facebooksida i år efter att flera lantbrukare i Vara och Kvänum drabbats av gps-stölder – och enligt polisen har tjuvarna riktat in sig på den gps-teknik som används i maskiner främst under vårbruket.

