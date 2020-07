Inbrott i förråd – stal gräsklippare och lövblås: ”Måste haft släp”

Under natten mellan söndagen och måndagen inträffade ett inbrott i ett förråd under natten. Ägaren upptäckte under morgonen att någon tagit sig in i förrådet och stulit bland annat en gräsklippare och en lövblås, uppger Rose-Marie Andersson, presstalesperson vid polisen. Larmet kom in till polisen vid 07.45-tiden under morgonen.

– Det var en gräsklippare, lövblås och diverse annat som stulits, säger Rose-Marie Andersson och fortsätter:

– Man måste haft släp eller en lastbil med sig. Det är inget man stoppar i fickan så där.

Ännu finns ingen misstänkt.