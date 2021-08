Idol-äventyret är över - men Olinsgymnasiets tidigare elev spås ljus framtid: "Hon fick ett fönster"

21-åriga Anja Karlsson från Jung sjöng sig till en guldbiljett med The Smiths-låten "This Charming man" – och fick slängkyssar från jurymedlemmen Alexander Kronlund i måndagens avsnitt av Idol.

Tyvärr fick resan ett abrupt slut i onsdagskvällens program.

Framför allt väldigt kul, en erfarenhet som jag kommer att ta med mig och jag har fått så him

– Det har varit bra, kul och men ja.

Anja Karlsson, som gått på Olinsgymnasiet i Skara, gjorde även sitt bästa för att sätta Jung på kartan under sin medverkan i Idol - även om det uppstod förvirring kring stavningen av den lilla orten.

– Jung med enkel J har väl varit det som varit svårast att förstå, säger hon och konstaterar att flesta stora nyhetsmedier skrivit Ljung istället.

Kristian Wejshag äger och driver Olinsgymnasiet i Skara där Anja Karlsson tog studenten.

– I Anjas klass var det väldigt många duktiga sångerskor och många som utmärker sig, säger han.

Efter att Anja Karlsson dök upp i tv-rutan blev hon ett samtalsämne på sin tidigare gymnasieskola.

– Jag har pratat med henne lärares och rektor. Hon hade en personlig röst och stil och den kanske tagit ytterligare ett steg sedan hon slutade hos oss.

Han gläds åt alla sina tidigare elevers framgångar.

– Nu har hon fått möjlighet att visa vad hon går för och då är hon så bra. Det är framför allt roligt för henne så klart men det värmer verkligen i hjärtat när elever vågar ta chansen och lyckas.

Under slutaudition tog Anja Karlsson sig an låtarna "Love is all" av "The tallest man on earth" i Chorus Line och "Release Me" av Oh Laura. Men i slutet av kvällens program meddelar jurymedlemmen Anders Bagge att hon tyvärr får lämna tävlingen.

– Det var tråkigt, säger sångerskan som kände att det var svårt att ge allt under de förutsättningar som rådde under inspelningen.

– Det var krävande dagar och jag är verkligen imponerade att de höll ihop det.

Även om Idol är över för Anjas del så tror Kristian Wejshag att vi kommer att få se mer av henne i framtiden.

– Hon fick ett fönster att visa upp sig, fick ett stort genomslag på audition och har fått väldigt mycket snurr på sitt klipp. Då har hon lyckats med sin grej. Jag kan nästan lova att det finns flera producenter och låtskrivare som kommer att vilja jobba med henne efter det här, säger han.

Själv är Anja inte lika övertygad om en framtida musikkarriär – åtminstone inte nu.

– Det får vi se, det beror lite på hur det känns och vad som kommer naturligt. Just nu är jag inte jätteinne på det utan jag är mer inne på att plugga vidare inom andra områden. Men man vet aldrig, musiksuget kommer nog alltid att finnas kvar, det är bara en fråga om hur det kommer till uttryck.

Olinsgymnasiet har haft flera elever som sött till Idol och gått vidare från audition.

– Den som har gått längst är Nicole Touma, säger Kristian Wejshag.

Idol-formatet gör att många som är trygga i sin stil och genre åker ut tidigt i tävlingen enligt skolledaren.

– Jag tror att det som många åker på idag är att de är trygga i sin stil och det de gör. Idol är ett format där man som artist förväntas behärska fler genrer och stilar. Anjas styrka är hennes uttryck och hennes sätt att framför den stilen. Hittar någon rätt och fångar Anja i hennes bubbla så kommer det att blir svinbra!

Även om Idol-formatet har stått sig genom åren och nu är inne på 17 säsongen fördrar Kristian Wejshag Melodifestivalen.

– Idol är det format som har håll längst i tid, vilket är lite förvånande för mig, och är det program, efter Melodifestivalen, som fått flest att synas. I min mening är Melodifestivalen att föredra, där kan man göra sin låt, i sin stil och det man är tryggast i och bäst på.

Om vi får se Anja Karlsson i Melodifestivalen eller ej återstår att se. Men för den som gästar Skördefestivalen på Vedens lustgård kan få höra henne sjunga igen redan nu på fredag.