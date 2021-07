Honey Mearas suverän i Stochampionatet

Dominansen fortsätter i de största loppen.

I maj vann de Elitloppet med Don Fanucci Zet.

På söndagen tog firma Redén/Kihlström hem landets största lopp för fyraåriga ston då Honey Mearas spurtade in i historieböckerna och en prischeck på 2,4 miljoner kronor.

En seger som trots svårt utgångsläge till slut blev väldigt enkel.

- Det blev så bra det kan bli från det läget. Vi fick en bra rygg att gå i sista 700 och i sista sväng kändes det bra, konstaterade Örjan Kihlström som i måndags drabbades av så akuta ryggproblem och att han tvingades avbryta ett lopp och inte hade suttit i sulkyn sedan dess.

- På tisdag eftermiddag kändes det tveksamt om jag skulle kunna köra det här loppet, men sedan har det blivit bättre för varje dag. Jag har fått mycket hjälp av snälla människor och även jobbat mycket själv med ryggen så att jag skulle kunna vara här idag, konstaterade Kihlström som körde fjolårets stochampionatsvinnare Diana Zet till seger utanför V75, men i övrigt avstod alla styrningar fram till huvudloppet.

En styrning värd att vänta på och åttonde gången som Kihlström lotsade en häst främst i Axevallas paradlopp. Att han hoppas på fler stora stunder bakom Honey Mearas råder inget tvivel om.

- Det är bra sug i steget på henne och hon har väldigt fin inställning. Hon har något extra helt klart, det kände jag redan första gången jag körde henne. Nu hade Daniel fått till formen till 100 procent, som vanligt höll jag på att säga, fortsatte Örjan Kihlström.

Daniel Redén lyckades alltså med uppgiften att få tillbaka hästen i samma slag som vid andraplatsen i Drottning Silvias Pokal i våras. Något han uppenbarligen tvivlat på.

- Det är så sjukt, jag siktade bara mot det här loppet efter Drottningens. Men så tänkte jag, "vad har jag gjort". Hon tappade formen helt. Men jag hade min plan i huvudet och kände att jag måste fullfölja det. Det blev bra då vi kunde spara hovarna i försöket. Idag kunde jag ta av skorna och använda de sista växlarna med tussar och norskt huvudlag. Att Örjan dessutom släpade sig upp i vagnen gjorde inte saken sämre, förklarade Redén som också har höga tankar om sin nya kulldrottning.

- Hon är inte den mest sköntravande häst vi har i stallet, men inställningen och styrkan är enorm hos henne.

Honey Mearas tävlade framgångsrikt för Peter Untersteiner i fjol, men missade oaksfinalen med minsta möjliga marginal och köptes av Redéns ägarbolag Stall Zet vid årsskiftet. Således gick hon samma väg som storasyster Mylady Grace, som fick nöja sig med sistapengen i Stochampionatet i fjol, men kom igen och vann Breeders Crown senare på säsongen.

Mest framgångsrik i en svårslagen systratrio är emellertid Darling Mearas, oaksvinnare och kulletta för Stefan Persson som fick nöja sig med andraplatsen i Stochampionatet och sedermera blev det snabbaste svenskfödda stoet genom tiderna med 1.08,2 travade under avslutningen av karriären i USA.

Vad framtiden har att utvisa för Honey Mearas återstår att se, klart är i alla fall att hon en dag kommer att återvända till sina hemtrakter i Ystad.

- Hon ska bli fölsto hos oss på Snogarps Gård när hon avslutat sin tävlingskarriär, sade Barbro Wihlborg och gav en liten förklaring till sina allt större framgångar som uppfödare.

- Para det bästa med det bästa och sköta hästarna på allra bästa vis. Så måste man ha väldigt mycket tur också. Jag brukar vara med när de föds, det är nästan lika fantastiskt som när de vinner lopp, en otrolig upplevelse varje gång.

Svante Båth-tränade Barbro Kronos slutade tvåa efter att ha dragit fram Honey Mearas från andra par utvändigt medan Björn Goop och Eagle Eye Sherry spurtade till tredjepriset.

Att vinnaren av Stochampionatet Consolation säkert kunde ha hävdat sig finalen är inget orimligt antagande.

Tommy B Andersson var också inne på den linjen sedan han sett Bahama Passion svepa runt konkurrenterna för Mikael J Andersson.

- Det är en fantastisk häst som är med i fel lopp idag. Hon hade varit med i det stora loppet om hon fått chansen senast. Jag tror inte att det är någon i kullen som är mycket bättre, konstaterade Andersson som vanligtvis är verksam i USA under sommaren, men nu fick visa sina tränartakter inför hemmapubliken.

Ett annat sto som torde ha stora pengar att tjäna framöver är ett år yngre Chatty Kronos. Helsystern till Jerry Riordans superstjärna Aetos Kronos ser inte ut att vansläktas och hade lekstuga med konkurrenterna för Kevin Oscarsson.

Lika enkelt segrade Frodo S. sedan Björn Goop fått styra och ställa i ledningen.

Får nio år sedan hjälpte Magnus Jernemyr det svenska handbollslandslaget till OS-silver i London.

Nu har han bytt sport och driver en alltmer framgångsrik träningsrörelse ihop med sambon Linda Sedström. Segervane importen Baroncini Jet blev omgångens knall sedan Ulf Ohlsson levererat en perfekt styrning och fått dit nosen i en tät upploppskamp.

- Vi försöker utbilda hästen att sitta med i ryggar och Ulf körde helt perfekt. Det är en långsiktig plan. Det är något jag har med mig från min egen karriär, att man måste ha målbilder och något att sträva efter. Man kan inte bara göra saker vind för våg. Hästen var jättefin idag och hade huvan kvar i mål, konstaterade Jernemyr.

Dramatik blev det i montéloppet då favoriten Under the Counter tvärstannade i solklar ledning mitt på upploppet och blev infångad av Donatella Center och en jublande Sofia Adolfsson. Spänningen fortsatte efter mål då Emila Leo på Up to Me lämnade in en protest mot vinnaren, men domarna avslog den då man inte ansåg att Adolfssons snäva manöver 1 200 meter från varit påverkat resultatet.

Segergest bjöd även Oskar J Andersson på sedan han lotsat Bon Bini främst i Diamantstoet.

V75 betalade 288 615 kronor för sju rätt, men en av de största vinsterna gick istället till ett system med sex rätt. Vinnaren från Skåne lyckades nämligen pricka in Boost varför systemet, en 48 kronors Harry Boy, gav 761 300 kronor i återbäring.

Robin Johansson, Kanal 75