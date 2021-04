Historiskt SM-guld till Sara Hagström – nu väntar sprint-EM för Falköpingstjejen

Efter en fjärdeplats i lördagens kvaltävling vid SM i knockoutsprint i Norrtälje tillhörde Sara Hagström favoriterna inför söndagens huvudtävling, som – i likhet med en sprinttävling i längdskidåkning – omfattade kvartsfinaler, semifinaler och final på herr- respektive damsidan.

Detta var för övrigt den första SM-tävlingen någonsin i just knockoutsprint, ska tilläggas. OK Roslagen stod som arrangör i Norrtälje och det var en kylslagen, blåsig och bitvis också lite snöig tävling.

Sara Hagström sprang i den sjätte och sista kvartsfinalen och var etta i mål. Hon återkom sedan i den tredje och sista semifinalen och var på nytt först i mål, detta efter en stark avslutning.

I kvartsfinal hade vi också en annan Falköpingstjej, nämligen Alva Sonesson, som ställdes mot bland annat världsstjärnan Tove Alexandersson. Alva gjorde ett mycket bra lopp och blev fyra, bara sju sekunder efter vinnande Alexandersson, men det räckte inte för avancemang.

När startskottet gick i damfinalen tog Sara Hagström kommandot direkt och sedan släppte hon det aldrig ifrån sig. Redan i samband med den andra kontrollen fick hon en liten minilucka och den förmådde aldrig hennes fem konkurrenter att täppa till.

Det som sedan förmodligen blev helt avgörande var att Sara Hagström tog ett eget vägval mellan femte och sjätte kontrollen.

– Jag sprang där framme och brydde mig inte så mycket om de andra, jag bara gjorde det vägval jag tyckte såg bäst ut. Jag var dock lite osäker om det var rätt, inte minst då jag märkte att det blev tyst bakom mig. Därför var det väldigt skönt att komma in mot nästa kontroll och inte se de övriga, de borde ju komma från andra hållet. Då tänkte jag typ "Oj, det här kan ju räcka en bit om jag har fått en liten lucka nu”, berättade Sara i Orienteringsmagasinets tv-sändning.

Det var en väldigt bra analys av Sara Hagström. Den lucka hon fick, den förvaltade hon på bästa sätt, ingen kom i närheten av henne mot slutet och hon närmaste defilerade hem segern på upploppet.

– Jag blev ändå nervös på slutet, jag såg ju klungan lite i ögonvrån. Jag visste att vägvalen på slutet skulle bli avgörande och jag hade faktiskt inte riktigt läst in mig på det näst sista, så då fick det bära eller brista, sa hon i tv-intervjun.

Det bar som sagt hur bra som helst och därmed kan nu Sara Hagström titulera sig som den första svenska mästarinnan i knockoutsprint.

Inom kort väntar sprint-EM i Schweiz, den svenska truppen kommer för övrigt att meddelas på tisdag. Det är minst åtta herrar och nio damer som får åka, så Sara Hagström kan känna sig helt säker på sin plats.

– Jag ser verkligen fram emot EM. Jag har länge hoppats på att få springa en sprintstafett i Sveriges förstalag och hoppas att min insats här idag kan vara ett steg mot det, summerade Sara Hagström.

Resultat

SM knockoutsprint, OK Roslagen, damer final: 1) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering 7,07, 2) Lina Strand, Göteborg-Majorna OK 7,08, 3) Vilma V Von Krusenstierna, OK Kåre 7,09, 4) Moa Enmark, Göteborg-Majorna 7,10, 5) Emma Bjessmo, IFK Lidingö SOK 7,11, 6) Hanna Lundberg, OK Renen 7,12.

Kval till SM och EM-test, damer, 2 480 m, lördag: 1) Lina Strand, Göteborg-Majorna, 13.15, 2) Hanna Lundberg, Renen, +0.01, 3) Karolin Ohlsson, Järla, +0.03, 4) Sara Hagström, IFK Göteborg, +0.04, 5) Tove Alexandersson, Stora Tuna, +0.07, 6) Emma Bjessmo, IFK Lidingö, +0.29, 20) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK +1.30.