Här är de: Årets vintercyklister - från skolungdomar till jobbpendlare

För tredje året i rad medverkar Skara kommun i projektet Vintercyklist, Västra Götalandsregionens satsning på att fler ska fortsätta cykla även på vintern. Fördelen med att ta cykeln före bil eller buss är många, skriver de i ett pressmeddelande. Förutom att det är klimatsmart, så får man regelbunden motion och frisk luft, samtidigt som det kan spara både tid och pengar. Deltagarna blir också ambassadörer och inspiratörer för andra som kan ta efter och också börja cykla året runt.

– Jag har länge tänkt att börja cykla till jobbet, detta projekt lät som ett kul utmaningen och ett sätt att komma igång. Det känns som det är rätt tid att välja cykeln, säger Elina Ahlman, en av deltagarna i årets Vintercyklist.

Tretton deltagare är uttagna till årets projekt, de flesta cyklar till jobb och skola inne i Skara, men det finns även pendlare som cyklar till Skövde. Det är betydelsefullt för kommunen att få input från så många delar av kommunen som möjligt, för att kunna utveckla och förbättra vägnätet. Deltagarna rapportera in sina synpunkter varannan vecka under projektets gång. I år är fem av deltagarna ungdomar och deras synpunkter är lite extra värdefulla, då de inte har körkort och därför är mer hänvisade till cykel för att kunna vara självständiga. Projektledare Linda Fröberg förklarar varför ungdomars synpunkter är betydelsefulla:

– Även om cykelbanor är bra långa sträckor, så kan det räcka med en mindre del som har brister för att någon ska känna för stort motstånd och be om skjuts istället. Det kan vara svårt att sätta sig in i hur barn och ungdomar upplever trafiknätet. Kommunen planerar för alla därför är det viktigt att samla in synpunkter från just den målgruppen, berättar Linda.

På uppstartsträffen i november träffades årets vintercyklister hos Svahns cykel för att få information och pepp inför vinterns projekt, samtidigt som de första vinterdäcken byttes. Deltagarna förväntas cykla minst tre dagar till skola, jobb eller andra aktiviteter.

– Jag såg en möjlighet i att vara med i ett kul projekt, så varför inte liksom. Jag cyklar ju redan minst fyra kilometer till och från skolan varje dag, berättar Alfred Feldt.

Många deltagare är redan vana cyklister men alla kan behöva peppas. Ett projekt som Vintercyklist kan också vara en morot för att bryta ett invant mönster.

– För mig är det en beteendeförändring. Att delta i projektet peppar mig att faktiskt ta min nyinköpta el-cykel till och från jobbet, istället för att ta bilen. Jag får frisk luft och dessutom är det ju bättre för miljön, förklarar Susanne Stadig.

Alla deltagare uppmanas såklart ha hjälm när de cyklar. De får en reflexväst för att säkert ta sig fram när mörkret faller på men får också vinterdäck påmonterade på cykeln. Med 240 dubb i varje däck blir det tryggare att cykla på både snö och i halka.

– Jag cyklar till skolan varje dag och vet hur det är att inte ha dubbdäck. Det gör ganska ont att ramla med cykeln. Jag är med i projektet för att det är en chans att få tycka till och kunna påverka saker, säger Emma Bergkvist.

Projektet med vintercyklister rullar igång den första december och trampar på fram till april nästa år.