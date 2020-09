Häng med in i Maritas nya showroom – satsningen öppnar lagom till ”långlördagen”

Lokalen på Järnvägsgatan har stått tom sedan Socialdemokraterna flyttade därifrån. Men den ligger bara ett par dörrar ifrån Maritas textil & interiör, och har nu fått bli en extra förlängning av butiken. Där inreder man nämligen nu ett så kallat showroom, där man kan visa upp inredning på ett lite annat sätt.

– Vi gjorde inköp och köpte egentligen mer än vad vi behövde. Då kom idén om att göra det här, och vi hyrde lokalen, berättar Marita Jakobsson.

– Det ska vara lite extra här. Det vanliga har vi redan i butiken.

I butiken menar hon också att det blir väldigt kompakt, och att ett extra showroom då ger möjligheten att visa upp fler detaljer och fler unika saker. Det kommer att vara öppet vid speciella tillfällen, och annars får nyfikna kunder kika in genom skyltfönstret eller gå vidare till butiken och be om att få komma in.

Till att börja med hyr man lokalen fram till årsskiftet. Konceptet kommer att vara detsamma under hela perioden, men allt eftersom så kommer delar av sortimentet att bytas ut, och när det så småningom blir dags för julskyltning kan Marita lova att det blir lite mer glimmer. Vad som händer sedan återstår att se.

– Det kanske är en pop-up-butik, eller så är vi kvar längre, det vet jag inte, säger hon.

Från idé till verklighet har det gått fort. Det var bara för ungefär en månad sedan som Marita fick idéen om ett showroom, och nu på torsdag är det dags för invigning. På sociala medier har konceptet lockat väckt mångas nyfikenhet.

– Jag gör aldrig något långsamt, jag går inte och ältar på något. Allt kan misslyckas, men har man aldrig testat så vet man inte, säger Marita.

– Jag har haft många idéer genom åren. En butik som ser likadan ut jämt får man ingen inspiration av, utan det är mycket roligare om man förvaltar det man har och har lite skoj. Jag försöker sätta fart på folk.

Ett av de speciella tillfällena som Marita kommer att hålla sitt showroom öppet är nu till helgen. Då arrangeras det nämligen ännu en ”långlördag” tillsammans med butikerna Ingrids och By Lotta, likt hur man gjorde i våras.

– Det gick absolut bra sist och det är roligt när det händer något, säger Charlotta Lidberg från By Lotta.

– Sedan är det kul att jobba ihop också. Och man måste göra handlandet lite roligt, kunderna ska inte bara sitta hemma vid köksbordet och fundera på vad de vill köpa, fortsätter Camilla Nordström från Ingrids.

Långlördagen innebär att de bjuder in kunder till innergården vid Maritas butik, där det kommer att vara en outlet. Det blir också fika och fiskedamm för barnen, och som namnet antyder har de tre butikerna också öppet lite längre.

– Det ska bli fint väder, så vi hoppas att det ska vara folk i rörelse, säger Marita.