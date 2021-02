Götenebo lurade till sig stora pengar på falska annonser - nu har domen fallit

Brotten ägde rum under perioden 23 augusti till den 21 september förra året. Varorna som han uppgav sig sälja var drönare, högtalare, datorer och datordelar samt Nintendo Switch, alla till priser som lockat och med förklaringar till varför han säljer dem. Han har även kunnat visa upp kvitton på en del av varorna. På så sätt kunde han under en knapp månads tid få in 68 574 kronor från intresserade köpare, men några varor skickades alltså aldrig.

Mannen erkänner gärningarna och hans förklaring till att han lurade personer på pengar var för att finansiera ett spel- och amfetaminmissbruk.

Under tiden som han la ut de falska annonserna på Facebook och Blocket brukade han dagligen amfetamin och när pengarna tog slut behövde han lösa det och då sattes nya annonser ut. Han hade aldrig någon avsikt att leverera några varor.

Han döms nu till 16 fall av bedrägeri och ett fall av ringa bedrägeri.

Utöver bedrägeribrotten döms mannen också för ringa narkotikabrott, även det erkänner han.

Mannen är sedan tidigare dömd vid ett flertal tillfällen, så sent som 2018 dämdes han för bland annat bedrägeri vid 14 tillfällen.

De nya bedrägeribrotten begicks under mannens prövotid efter en tidigare fängelsedom. Återfallet talar därför för att påföljden denna gång också hade kunnat bli fängelse.

Men under tingsrättsförhandlingen ställde den åtalade sig positiv till samhällstjänst, att han nu också är drogfri gjorde att tingsrätten gjorde en annan bedömning den här gången.

Götenebon döms därför till skyddstillsyn och samhällstjänst i 60 timmar. Han ska också betala tillbaka pengarna till alla de personer han lurat - med ränta.