Götenebo åtalas för en lång rad bedrägerier: √Digitala köpekontrakt √Utebliven leverans √Erkänner

Det var mellan slutet på maj till slutet på juni förra året som mannen lade ut varor till försäljning via Blocket. Han tog betalt men levererade aldrig varorna.

Totalt ska mannen ha tillskansat sig 32100 kronor enligt åtalat och köparna har betalat belopp på mellan 2100 och 4500 kronor vardera. Samtliga målsägande i fallet yrkar på skadestånd med ersättning för de uteblivna varorna.

Tillvägagångssättet är detsamma i samtliga åtta fall.

En målsägande uppger att han i slutet på maj 2020 köpte en mobiltelefon via Blocket. Både han och säljaren, den nu åtalade mannen, signerade ett digitalt köpekontrakt med hjälp av tjänsten Swiftcourt via Blocket. Därefter swishar han först köpesumman på 2000 kronor och sedan ytterligare 100 kronor för frakten. När han dagen efter försöker nå säljaren svarar denne inte i telefonen.

"Jag ringde till honom från min frus mobil ... Han stängde samtalet när han visste mitt namn. Då visste jag att det var ett bedrägeri.", skriver målsäganden i polisanmälan.

En annan målsägande köper en dator från götenebon. Köparen föreslår att köpet ska gå genom Blockets egna pakettjänst men säljaren föreslår istället att affären ska signeras digitalt, genom Swiftcourt, vilket köparen går med på. När avtalet var signerat av båda två säger säljaren att datorn ska skickas direkt och att han ska skicka ett sms med kollinummer till köparen.

Köparen swishar 3500 kronor till säljaren. Men det kommer aldrig något sms från säljaren. Men när köparen söker säljaren på telefon svarar han inte.

" Signaler gick fram så telefon var inte avstängd.", står det i förundersökningen.

I avtalet stod det att datorn skulle vara köparen tillhanda senast den 3 juni 2020, men den dök aldrig upp.

Även i de sex resterande fallen salufördes varorna via Blocket, digitala köpekontrakt undertecknades och efter att betalning skett via swish upphörde kontakten. Några målsägande har även spelat in samtal med mannen.

Den åtalande mannen erkänner brott i samtliga fall, men säger att han inte minns. I förhör uppger att han har varit väldigt drogpåverkad under den aktuella perioden, men att han tar på sig ansvaret för att han gjort folk illa.

Götenebon uppger att han bara har små minnesfragment av att han övertygade köpare om att han hade en vara. Han beskriver att allt från den perioden är ett töcken, men säger samtidigt att det låter som att han skulle kunnat få för sig att göra något sådant .

När det gäller inspelningarna tycker han inte att rösten låter som hans röst och han känner inte heller igen rösten. Han uppger också att han kan ha använt sig av någon annan, men kan inte uppge vem. Han vidhåller att om han har fått in pengarna så är det han som ligger bakom bedrägeriet.

Mannen uppger att han är ångerfull och säger i slutet av förhöret att han vill be om ursäkt och att han tar på sig fullt ansvar. Han säger att det är klart att målsägandena ska ha tillbaka sina pengar men att det blir svårt för honom att göra rätt för sig eftersom han inte har något arbete idag. Förhoppningsvis kan han betala när han får ett arbete.