Gandvik släpper nytt Naturpass – intresset att hitta kontroller är stort

Naturpasset som IK Gandvik släpper är med kontroller i områdena vid Uddetorp och Skaraberg norr om Skara. Det nya Naturpasset innehåller sammanlagt 35 kontroller och finns på plats att besöka under perioden 1 juli - 15 augusti. Sedan tidigare finns ett Naturpasset i Skara med kontroller söder om Petersburg och de finns fortsatt kvar och kan besökas under sommaren. Priser kommer att delas ut bland deltagarna som fyller i och lämnar in sitt startkort.

För den som vill finns också möjlighet att delta i Naturpassets fototävling genom att registrera kodbokstäverna från de kontroller man besökt och lägga upp en bild på temat ”Frihet och fridfullhet".

Naturpasset i sig är ju ingen tävling, man tar sig ut i skog och mark när det passar och orienterar sig fram till så många kontroller man vill i sin takt.

Årets Naturpass finns att köpa i entrén Petersburg och betalas med Swish. Tidigare år har Naturpasset sålts på olika ställen i Skara men under rådande omständigheter har Gandvik i år istället valt att satsa på självbetjäning i Petersburg.