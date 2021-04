Från syndabock till matchvinnare – ”Super-Sara” bakom allt i förlängningen: ”Vi ska till final”

Det var med knappt tre minuter kvar, och ställningen 21–21, som Sara Johansson olyckligt rev ner Vilma Matthijs Holmberg när bollen var på ett helt annat ställe. Det renderade i att hon helt riktigt fick gå och sätta sig två minuter på botbänken.

– Jag trodde att jag hade förlorat matchen åt oss och blev väldigt arg på mig själv, säger Johansson.

Som det inte var nog med det blev även Ida Holm utvisad bara några sekunder senare. Då var läget prekärt för Skara, som dock stod emot.

Och Sara Johansson hann knappt komma åter på planen efter avtjänat straff innan hon blev frispelad på kanten av en påpasslig Mikaela Johansson när Elin Hansson i Skuruförsvaret inte uppfattade att Skara hade fått in in en spelare. Med en kylig lobb gick bollen in bakom Rebecca Nilsson fram till 23–23 då 45 sekunder återstod.

Matchen till förlängning och där inledde Sara Johansson med att växelspela med Rikke Thorngaard och ordna fram en straff efter en full satsning centralt.

Och i slutet av den första förlängningsperioden (2x5 minuter) avslutade Sara från kanten, 25–24. Hennes fjärde fullträff för kvällen.

Johansson, som kallas för ”Superstar”, fortsatte att spela huvudrollen i anfallsspelet.

En och en halv minut in på den andra förlängningsperioden vände hon tillbaka spelet ut till Linnea Sundholm som satte 26–25.

Klockan stod sedan på 67.25 när det var dags för nästa framspelning signerad numer 17 i hemmalaget. Den här gången fann hon Mikaela Johansson, som sprungit in på linjen och 27–26 var ett faktum.

Två intränade varianter i spel sex mot fem som gav utdelning.

– Jag kände kanske att det inte var min i dag med skotten, så då tänkte jag att jag får försöka utnyttja fart och spela upp mina medspelare i stället, berättar Sara.

Som i slutsekunderna släppte bollen till Mikaela Johansson som sköt 28–27 just innan slutsignalen ljöd.

– Vi hade övat lite på det på träningen i går, ifall det skulle bli en liknande situation som senast när det var några sekunder kvar. Därför så skönt att det funkade.

Sara Johansson gjorde comeback efter barnafödande i sista seriematchen för en månad sedan. Hon är viktig med sin rutin.

– Det var en jämn, tuff och hård match, men jag tror alla kände att vi kommer ta det här i dag.

1–1 i matcher nu. Tankar inför fortsättningen?

– Vi ska till final!