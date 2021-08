"Forza AIK" Eldsjälar och revanschvinst för Skövdelaget

Åter lyste solen på Södermalms IP när Skövde AIK fick sin revansch mot Torn efter ha förlorat borta mot skånelaget i våras. Hemmalaget pressade på hårt och hade trots en tvåmålsledning ett fortsatt tryck för att inte ge motståndarna en chans att reducera.

– Vi ville inte bli passiva eller låga utan vi ville fortsätta trycka lite på dom. Istället för att falla länger och längre ner så försökte vi hålla upp vårat försvarspel och jobba lite längre fram. Vi bli lite trötta på slutet och fick ner dom lite för långt, säger Skövdes tränare Tobias Linderoth.

Bortaförlusten levde kvar länge i AIK:s minne och idag var det ett annat lag som gav skåningarna något att tänka på till framtiden. Tobias lista är lång över vad dom gjorde bättre idag mot föregående match.

– Vi vinner fler dueller, vi gör färre misstag på egen planhalva med boll, vi värderar bättre när vi ska hålla i bollen när vi ska ta omställningar, vi skapar mer målchanser och har bollen mer i anfallsspel. Så det är många saker som vi gör mycket bättre.

Under hela matchen så är det två personer som hela tiden hördes. Det var AIK:s egna hejarklack som trots sitt låga antal i klacken gjorde allt dom kunde för att peppa sitt lag. "Forza AIK" och "In med bollen i mål" är några av dom många hejarramsor som ljöd över planen under dagens match. Men eldsjälarna saknade fler med intresse för sporten.

– Man blir lite besviken när det är så dåligt intresse. Handbollen och ishockey har sitt och inget ont till det men intresset till fotbollen i Skövde är stendött, enligt Kurt.

Fadern och sonen Kurt och Simon Lindgren har stått vid sitt lag i många år. Kurt började redan 1964 när Skövde kvalade in till allsvenskan och Simon har hållit på sedan han började fotbollsskolan. Tron är hög på klubben och deras val att värva egna spelare.

– Det är så skönt att dom inte värvar spelare för pengar som dom inte har utan dom satsar på ungdomarna och skyndar långsamt, fortsätter Kurt.

– Vi är med och slåss i toppen och det är allt man kan begära. Vi har svår ekonomi och många unga spelare men dom gör ett fantastiskt jobb på planen, säger Simon.

Dagens match hade båda höga förhoppningar på och i halvtid tippade båda på en 3-0 vinst.

– Vi hade en väldigt bra start, men Torn kom in lite i matchen. Det känns ändå som att vi har skaplig kontroll på matchen. Backlinjen gör det stabilt. Vi är det bättre laget, säger Simon.

– Jag tror 3-0 men det är skitsamma bara det blir seger, säger Kurt.

Den hårda pressen gjorde hemmalaget trött och dom höll inte hela vägen ut. Utan Torn fick möjligheten att få initiativet och reducerade i slutminuterna. Paniken började synas i Skövde och kvitteringen var inte långt borta.

– Torn var en insatt borta som vi inte var nöjda med under våren. Utan blev instället en negativ referens. Men här ser man att vi har tagit ett kliv som lag. Även om vi är trötta på slutet så hänger vi ihop som ett lag och gör det tillsammans, säger Tobias.

Dom två eldsjälarna i klacken har inte gått obemärkta förbi för laget utan efter matchen blir dom avtackade av hela laget. Tränaren Tobias hyser även han ömma känslor för far och son Lindgren.

– Dom är helt fantastiska fans som vi har. Dom reser land och rike runt och supportrar oss i alla lägen. Även på träningsmatcherna så var dom med i minusgrader.

MATCHFAKTA, division 1, Södra.

Skövde AIK – Torn IF, 2–1 (1–0)

Mål, Skövde: 1-0 Villiam Granath, 2-0 Viktor Granath

Torn: 2-1 Kevin Robért