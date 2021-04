Fler elever får närundervisning på Katedral nästa vecka: "Äntligen, det här har vi väntat på"

Från och med måndagen den 3 maj kommer de elever som går i årskurs 3 och på IM vara på plats varje dag. Årskurs 1 och 2 kommer att växla och vara på plats på skolan varannan vecka.

De nya rekommendationerna från smittskyddsläkare i Västra Götaland säger att gymnasieskolor kan få ha högst två tredjedelar elever på plats samtidigt i skolan under perioden 3 maj till 16 maj. Detta medför lättade rekommendationer och att fler elever kan få närundervisning på sina skolor. Katedralskolans rektorer tog tillsammans med förvaltningsledning därför beslutet att ta in fler elever under kommande period.

– Vi känner att vi har så stora lokaler att det är möjligt att ha fler elever på plats, säger Petra Björk samordningsrektor på Katedralskolan.

Eleverna på skolan nåddes av nyheten under onsdagsförmiddagen. När Felicia Thorn och Ida Ryden, från BF18, fick reda på att de som treor ska få vara inne på skolan kommande veckor kom den spontana kommentaren direkt.

– Äntligen, det här har vi väntat på.

Såhär planeras undervisningen på Katedralskolan de närmaste veckorna:

Vecka 18: Åk 3 + åk 2 + IM har närundervisning. Åk 1 har distansundervisning

Vecka 19: Åk 3 + åk 1 + IM har närundervisning. Åk 2 har distansundervisning.

Nytt beslut om hur undervisningen kommer att bedrivas efter dessa veckor tas senast vecka 19.