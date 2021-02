20–20 mot Önnered, 32–32 mot Helsingborg och 22–22 mot Malmö. Med de resultaten i bagaget åkte IFK Skövde på onsdagen ner till Skåne för att ta sig an tabellettan med bland annat tidigare landslagsstjärnan Kim Andersson.

Och det blev en svängig tillställning.

Det började med att IFK hämtade ikapp 4–7 till 7–7 efter drygt en kvart. Kvitteringen kom till efter att Håvard Åsheim först räddade ett avslut från linjen och bollen sedan gick rakt ut till Rasmus Wremer som hade stuckit på kontring.

Efter 23 minuter var det i stället Skövde som ledde med tre mål (12–9) efter nya räddningar av Åsheim (40-procentig i första halvlek). Framåt firade gästernas kantspelare – Rasmus Wremer och Fredrik Mossestad – stora triumfer med fem respektive fyra fullträffar vardera.

Ställningen i paus var 17–14 till IFK.

– Jag tycker vi kommer in lite slött i det. Vi kanske inte har den där disciplinen i vårt anfallsspel så vi tar lite hafsiga lägen i början. Men sen tycker jag vi växer in i matchen. De har ju missat lite i sitt returlöp så vi har kunnat straffa dem lite på kontring i dag vilket ger oss lite enkla mål och det är skönt, sa Rasmus Wremer i halvtidsintervjun med C More.

En av förklaringen till vändningen var bortalagets sju mot sex-spel.

– Jack (Thurin) drar på sig nästintill tre spelare så vi skapar fina lägen på vår vänstersida. Så det tycker jag är ett lyckat drag anfallsmässigt.

I början av andra halvlek duggade utvisningarna tätt. Matias Helt Jepsen fick sitta två minuter för att ha "kastat" bort bollen efter avblåsning.

Därefter fick Skövde chansen med två man mer, men då missade Rasmus Wremer sitt första avslut för kvällen när han träffade ribban. I anfallet efter fick veteranen chans till snabb revansch men sköt rakt i ansiktet på målvakten Sebastian Glemhorn. Upprörda känslor i hemmalaget som tidigare under säsongen fått hjärnskakningar på sin sista utpost av just den anledningen och därför tvingats plocka in två ersättare på den positionen.

0–0 i spel sex mot fyra i nästan två minuter – där gick Skövde miste om att sätta in ett nytt ryck.

Med sex minuter kvar stod det 27–27. Då träffade Ystad stolpen varpå Herman Dyberg stack upp och satte sitt första mål i matchen.

Skövde hade sedan chansen att gå upp i tvåmålsledning, men slarvade och Ludvig Hallbäck kunde ännu en gång kasta bollen i tomt mål när målvakten var utplockad.

Mittsexan Dan Beck-Hansen visade styrka på slutet med ett par viktiga och avgörande mål, men fick inte bli matchvinnare.

För när klockan stod på 29.16, och domarna hade höjt armen för passivitetsvarning, kvitterade Hampus Karlsson till 30–30 bakom Fabian Norsten.

Skövde fick sista anfallet och Victor Ljungquist sköt stolpe ut i slutsekunderna. IFK-laget, med tränarduon Henrik Signell och Mats Ljungkvist i spetsen, vädjade om straff men någon sådan signal kom inte från domarparet.

Ystad gladde sig över en poäng medan det var mer besvikelse hos de blåklädda.

– Det känns som att vi styr matchen. Vi leder i princip hela tiden. Vi drar upp tempot, kontrar och får bra utdelning på sju-sex-spelet. Synd att vi inte kan avgöra, sa Jack Thurin till C More.

IFK Skövde har dock ännu inte förlorat under 2021 – sju raka matcher utan förlust nu. Senaste nederlaget var den 21 december borta mot Lugi.

IFK jagar fjärdeplatsen som för tillfället innehas av Alingsås. Två lag som för övrigt möts i sista omgången den 6 mars och sedan kan komma att ställas mot varandra i kvartsfinal.

Matchfakta

Handbollsligan

Ystads IF-IFK Skövde

30–30 (14–17)

Mål, Ystad: Ludvig Hallbäck 7, Hampus Andersson 4, Hampus Karlsson 4, Jonathan Svensson 4, Jakob Nygren 3, Johan Dahlin 3, Christoffer A Svensson, Herman Hugosson, Kim Andersson, Lasse Balstad, Knud Ronau Larsen.

Mål, Skövde: Jack Thurin 6, Dan Beck-Hansen 5, Fredrik Mossestad 5, Rasmus Wremer 5, Richard Hanisch 4, Victor Ljungquist 3, Herman Dyberg, Rex Blom.

Utvisningar, YIF: 2x2 min. IFK: 2x2 min.

Domare: Niclas Persson, Jonas Åström.