I kvartsfinalen vann Skara två raka matcher efter förlängning mot Kristianstad.

Och nu gjorde man det igen.

De lilaklädda var annars illa ute i slutet av ordinarie tid efter att ha åkt på dubbla utvisningar på kort tid, men lyckades reda ut det och få med sig ett oavgjort resultat efter 60 spelade minuter.

I förlängningen kopplade Skara greppet, men med 15 sekunder kvar kvitterade Skuru.

Skara fick en sista chans – och tog den. Mikaela Johansson lyckades överlista Rebecca Nilsson och segern var ett faktum. Förkrossade bortaspelare medan hemmalagets dito jublade högt.

Det var annars en mycket svängig tillställning i Idrottshallen den här fredagskvällen där lagen turades om att ha bra perioder.

Vid 1–3 gjorde Skara fem raka mål 6–3. Bland annat stod Rikke Thorngaard för ett fint inspel mellan benen på en Skuruspelare till Elizabeth Collado.

Sedan svängde det åt andra hållet – och fem mål i rad från bortalaget. Under den perioden tvingades dessutom Skara byta målvakt efter att Laerke Sörensen – återigen – fått blivit träffad av en boll i huvudet. Stor irritation i Skaralaget och framför allt hos tränaren Magnus Frisk som fick gult kort. In mellan stolparna fick i stället Johanna Kjellman komma in en stund medan danskan vilade.

I slutet av första halvlek hade Skuru chans att gå ifrån till en fyramålsledning, men Melanie Felber snodde bollen och spelade fram Linnea Sundholm som lobbade i friläget vilket betydde 9–11 som var ställningen i paus.

Tempot var högt, ibland lite väl högt vilket renderade i tekniska fel åt båda håll.

I början av andra halvlek var Skara lite illa ute. Underläge med fyra bollar (9–13) och ännu inget gjort mål framåt efter paus. Lägg därtill en utvisning på Sofia Berndtsson. Men då lossnade det och Skara vände till 16–14.

Med sex minuter kvar ledde Skuru med 20–18. Då svarade Skara för två mål och därifrån var det sedan helt jämnt.

Det här var Skaras allra första seger i en semifinalmatch.

Nu dröjer det två veckor innan match tre med anledning av landslagsuppehåll (VM-kval).

Det kan behövas för att smälta den här gastkramningen.