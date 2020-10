En legendar i Skarafotbollen fyller 50 år – ”Frasse” svarar på 50 (!) frågor: ”Känner mig inte så gammal”

1. Först och främst: Grattis! Hur känns det att fylla 50?

– Tack! Det är inget som jag har funderat på så sett, mer än att åren går. Men jag känner mig inte så gammal.

2. Hur ska du fira?

– Jag kommer åka bort över helgen. Det kommer att bli ett kalas längre fram på grund av corona. Det är dumt att sätta ihop något i dessa tider.

3. Hur många av de här 50 åren har du sysslat med fotboll?

– För många år egentligen. Jag var bara fyra år när jag fick mitt första diplom i IFK Skara. Sedan dess har jag hållit på, så det blir 46 år i rad med fotboll.

4. Hur mycket har fotbollen betytt för dig?

– Den har betytt mycket, faktiskt! Det har alltid varit mitt andra hem egentligen. Det var det man såg fram emot när man var liten och kom hem från skolan. Och sen gemenskapen – allt folk och alla kompisar man träffat genom åren. Även om man byter ut ett halvt lag kommer det in nya spelare hela tiden.

5. Varför blev du målvakt?

– Jag började som utespelare i IFK, men det fanns ju två klubbar i stan och jag blev överlockad till SI efter att ha följt md några vänner till en träning. Där hade de ingen målvakt så jag började stå och fastnade för det. Jag var inte bollrädd och sen tyckte jag om att kasta mig. Jag minns att jag tränade mycket på det hemma på bakgården.

6. Vem var din förebild när du var ung?

– Peter Schmeichel. Jag gillade stilen han hade, pondusen och att han var stor och mäktig där bak. Det inspirerade mig, att gapa och skrika, styra och ställa. Jag kommer även ihåg när han gick ut och tog ner inlägg med en hand. Jag provade också det sen av ren reflex.

7. Du var aktuell för P16-landslaget. Hur var det?

– Jag blev inbjuden efter en match där det kom fram en representant från Svenska fotbollförbundet och sa att jag skulle få åka på en samling i Halmstad, det var sommaren 1987. Totalt var 60 spelare, varav åtta målvakter, från hela landet kallade. En av dessa var Håkan Mild, som jag spelade ihop med i vårt framgångsrika distriktslag, som vi bland annat gick till en tv-sänd final i pojkcupen med. Sedan togs det ut en landslagstrupp, men där kom jag inte med.

8. Vilken är din svettigaste räddning någonsin?

– Det har blivit några genom åren, men kommer inte på någon speciell. Inte i klass med den trippelräddningen Robert Österberg gjorde för några år sedan när han stod i Skara.

9. Och största tavlan du gjort i målet?

– Haha. Det har det ju blivit ett gäng också. Utespelare kan göra misstag på misstag, men som målvakt blir du sågad när det sker för att det syns så mycket mer. Det är sådant där man vill förtränga direkt när det händer.

10. Har du själv blivit målskytt någon gång?

– Ja, ett par gånger har jag fått lägga straff. Men då har vi typ ledat med 7–0 eller 8–0. ”Gå upp och skjut du”, har någon lagkamrat då sagt.

11. Har du vid något tillfälle fått rött kort?

– Japp. I en kvalmatch, faktiskt. Frilägesutvisning.

12. Hade du några speciella ritualer när du spelade?

– Nä, det hade jag väl inte på det viset. Jag vet bara att jag drog upp strumporna över knäna, det var väl mitt sätt att få fokus och visa att ”nu är det match”. När jag var i Ulvåker provade vi en massa saker. Bland annat doftljus i omklädningsrummet efter att vi hade vunnit. Då kom en viss arom. Sen matchen efter tände vi ljuset innan vi gick ut för att få samma instinkt. Det var lite speciellt.

13. Vem på planen har du skrikit på mest genom åren?

– Haha. Inte någon särskild spelare utan hela backlinjen som man försökt kommunicera med och ibland väcka. ”Sluta gapa” har man ju fått höra några gånger men det är för laget man gör det. Från min position ser jag saker som inte de ser. Annars skrek jag alltid ”MÅLVAKT!” när jag gick ut på inlägg – ofta stannade motståndarna då upp, annars fick de skylla sig själva.

14. När i ditt liv har fotbollen varit som roligast?

– När jag hade blivit uttagen i västgötalaget. Det blev en liten milstolpe och då kände jag att jag hade kommit ett steg längre.

15. Du var bra på mycket, men – hur var det med utsparkarna?

– Hehe. Jag får väl erkänna att de väl kunde bli lite sneda ibland, men då brukade jag skylla på planen. Lagkamraterna pekade ”skjut där” och så sparkade jag bollen åt andra hållet i stället… Jag lät dock inte någon utespelare ta insparkarna, det var bara att fortsätta – ta sikte på mittpunkten och så fick man se var den hamnade. Förr så gick man mer på kraft.

16. Är det något i din fotbollskarriär som du ångrar?

– Nej, jag tror inte det. Jag var så hemmakär när jag spelade. Jag hade tryggheten och ett bra lag hela tiden egentligen Det var aldrig att jag kände att jag ville spela någon annanstans. Allsvenska Örgryte visade lite intresse när jag var 23 år, men det blev inget av det.

17. På 90-talet blev du värvad av Ulvåker (som då spelade i ”gamla” tvåan). Men det blev strul med övergången. Vad hände?

– Klubbarna kom inte överens om det ekonomiska, jag vet inte exakta detaljerna. Jag kom lite i kläm och fick inte spela under en period, vilket var frustrerande. Efter många om och men löste det sig med ett utlåningsavtal. Jag blev kvar i tre år, men sista säsongen blev jag skadad.

18. Vem är den främsta tränaren du har haft?

– Sven-Erik Lööf hade vi framgångar med. Han hade den raka stilen och krånglade inte till det. Han kunde både skälla och lovorda. Vi får inte heller glömma Sören Hammarén, som också var en oerhört engagerad tränare som vi hade i Skara FC.

19. När gjorde du din senaste match?

– Mot ENV i maj 2019. Matias Laurila var bortrest och andremålvakten Albin Appell skadad, så då fick målvaktstränaren Tomas Larm hoppa in. Men en bit in på andra halvlek slet han av hälsenan. Då var det bara för mig att ta på mig handskarna. På väg in på planen kom det lite skämtsamma kommentarer från några av de gamla ENV-spelarna om att ”nu kommer det bli mål”. Men det blev det inte, jag höll nollan och vi vann med 5–1. Det var skoj, verkligen. Visst kändes det lite ringrostigt, men inte nervöst alls utan jag har så pass mycket rutin att jag inte behövde göra det värre än vad det var.

20. Har du gjort din sista match?

– Man ska aldrig säga aldrig, men det börjar gå mot sitt slut – så ja, jag tror nog det. Om det inte skulle hända något jättedrastiskt och att jag är sista utvägen. Förut hade jag med både skor och handskar till matcher, men inte nu längre.

21. Vad har du för roll i Skara FC nu?

– På pappret står det ”lagledare” för herrseniorerna. Jag är med grabbarna, sköter materialet, tjötar med dem som en liten pappa. Jag har varit med om mycket i fotbollskarriären så man kan förhoppningsvis ge lite tips till de yngre förmågorna. Och nu är jag även med som ledare för yngsta flicklaget där min äldsta dotter spelar.

22. Jag har hört att du kommer med en del floskler och sköna kommentarer på bänken under A-lagsmatcherna. Stämmer det?

– Det var mer förr från min sida. Men ”hur svårt ska det vara att göra mål?” är något jag säger ganska ofta. Målet är 7,32 meter brett och 2,44 meter högt – hur svårt kan det vara?

23. Kan du tänka dig att bli huvudtränare i framtiden?

– Nej, jag tror inte det. Det känns som jag börjar bli mättad av fotbollen. När jag var 35-40 år åkte man runt och kollade på varenda match. Nu nöjer jag mig med att se resultaten.

24. Funderar du på att trappa ner?

– På sätt och vis har jag redan gjort det. Men jag har verkligen haft mina funderingar om jag ska avsluta fotbollen. Jag är lite kluven fortfarande. Det är ändå något i kroppen som säger att ”du ska inte lägga av”.

25. Nästan alla tycker att Skarahov (eller Sparbanken Arena, som den heter numera) är den tråkigaste häromkring. Vad säger du som har haft den som hemmarena i så många år?

– Visst är den tråkig på ett sätt, men det ska inte vara roligt att komma dit och möta oss. Självklart skulle man vilja ha mera inramning på en arena som många andra lag har. Det är bara att gilla läget. Ett alternativ är om man skulle flytta upp verksamheten till B-planen, få en inramning där och göra om den med en läktare men det tror jag inte kommer bli aktuellt.

26. Borde inte Skara FC:s herrar spela högre upp än division 4?

– Både ja och nej. Visst, vi skulle behöva ett lag härifrån i trean, men man ska ha material för det också så man inte blir ett jojolag som åker upp och ner.

27. IFK Skara, Skara IF eller Skara FC?

– Det blir nog SI, tror jag. På den tiden hade vi ett bra lag med Tajjo” (Stefan Jonsson, numera Bergåker), (Marcus) Nyman och Co. De gamla rävarna.

28. Hur ofta går du i Skara FC-kläder till vardags?

– Varje dag i stort sett. Det är en lätt grej att ta på sig. Sen åker man ner till grabbarna. Keps har jag också ofta, men det hade jag aldrig på matcher när jag spelade.

29. Har du några fysiska skavanker efter alla år mellan stolparna?

– Knä och axlar som har tagit stryk. Framför allt axlarna – jag har kastat mig så mycket och man landar alltid på axlarna.

30. Vem av alla tidigare lagkamrater skulle du ta med till en öde ö?

– Jag har väl en sisådär 200 namn att välja på. Hmm, vem skulle det kunna vara? Jag tror faktiskt jag skulle ta med mig Magnus Johansson. Det skulle inte bli några bekymmer med honom. Det var en rolig lagkamrat och en bra spelare. Han kom till oss från Götene IF med sin tvillingbror Fredrik och de lyfte oss.

31. Är dagens spelare för fåfänga?

– Ja, det kan man lugnt säga. Det är hårskum, spray, gelé och pannband. ”Du nickar ju inte bättre för det”, brukar jag säga till dem. Det är med fötterna man ska göra mål.

32. Var det bättre förr?

– Hehe. Nä, det är nog bättre nu för fotbollsspelarna. Nu finns allting egentligen. Man tar hand om spelarna på ett annat sätt. Tidigare åkte man och tränade i en och en halv timme, duschade och drog hem. Nu nöter man mera saker, frisparkar och sådana grejer. Och förr fanns ju inte heller konstgräs.

33. Ditt värsta fotbollsminne?

– När vi åkte ur division 4 med SI.

34. Jobbigaste bortaresan du varit på?

– När vi var i Örebro och kvalspelade gick bussjäveln sönder på väg hem, så de fick ringa efter en ny buss som fick komma hämta oss mitt i natten. Som tur var hade vi vunnit så vi var i alla fall glada över det.

35. Favoritlag?

– Elfsborg och Aston Villa.

36. Vad tycker du om musiken som spelas i omklädningsrummet?

– Både bra och dålig. Det är ungdomarna som sköter det. Där har man inte så mycket att säga till om. Hade jag fått välja hade det blivit lite lugnare musik. Nu är det bara dunk, dunk, dunk. Man hör inte ens vad man tänker när man går in där. Men det är deras sätt att ladda upp.

37. Har du något annat smeknamn än ”Frasse”?

– "Bamse" har jag kallats på jobbet. De förknippade mig med seriefiguren.

38. Vad jobbar du med?

– Färsfabriken på Scan där vi tillverkar köttbullar och hamburgare. Jag började 1988 efter att ha gått ur nian så jag är en trotjänare även där. Jag trivs bra, just nu jobbar jag 5-14 på vardagar. Men skulle jag någon gång byta yrke hade det varit kul att vara vaktmästare, gå runt och pula med grejer.

39. Är du en ”Fixar-Frasse”?

– Visst kan jag lösa problem och oftast brukar jag få ihop det. Men finns det hjälp att få så tar man hjälp.

40. Skulle du kunna tänka dig att bo i någon annan stad än Skara?

–Nej, jag tror inte det. Jag har rotat mig så mycket här så det skulle kännas konstigt att flytta till Lidköping eller Skövde. Vi flyttade nyligen till en ny lägenhet, men det var bara 15 meter från där vi bodde tidigare…

41. Hur aktiv är du på sociala medier?

– Inte mycket. Nej, det är inte min grej. Jag har Facebook men är inte så aktiv utan brukar få veta om det hänt något där via min sambo.

42. Gillar du Frasses hamburgare?

– Jag har ätit det i Lidköping en gång. Var ju tvungen att testa med tanke på det fina namnet. Jag har även fått en keps från dem av vår förre ordförande Raymond Johansson.

43. När grät du senast?

– Det var när barnen föddes. Det var en känsla man inte hade upplevt tidigare. Det är en stor grej.

44. Tror du på Gud?

– Nej, faktiskt inte.

45. Har du några syskon?

– Ja, tre systrar. En av dem, Carolina, var också fotbollsmålvakt. SkLT gjorde ett reportage om oss i början av 90-talet.

46. Vilket är ditt smultronställe i Skaraborg?

– Silverfallet. Det är lite häftigt. Dit har vi tagit med barnen.

47. Berätta något vi inte vet om dig?

– Att jag älskar pizza och skulle kunna äta det nästan varje dag. En ”Frasse special” skulle innehålla tomatsås, ost, ananas, färska champinjoner, sparris, bearnaisesås och färska tomater.

48. Sluta snusa eller sluta med fotbollen – vad väljer du om du måste?

– Då blir det snuset som ryker. Jag har snusat i över 30 år, men fotbollen kommer man aldrig ifrån.

49. Vad tycker du om den här uppmärksamheten?

– Det är roligt. Att bli påmind om gamla grejer. Annars är det lätt att det bara rinner ut i sanden. Jag har en pärm hemma med massa urklipp sparat.

50. Till sist, vad önskar du dig i 50-årspresent?

– Att vi hade gått upp i division 3 stod högst upp, men nu blev det ju tyvärr inte så. Grabbarna får se till att ge mig det nästa år i stället – i efterskott, avslutar Andreas Fransson med ett leende.

