En blandad kompott när Vara konserthus öppnar igen: ”Vi är oerhört taggade”

I höst öppnar Vara konserthus åter efter att de haft stängt sedan i april. Just nu arbetar personalen för fullt med att anpassa lokalerna efter myndigheternas rekommendationer.

– Vi kommer att ha några föreställningar i veckan, men vi ser en månad framåt i taget. Det är svårt att säga exakt hur hösten kommer att se ut eftersom att det kan ändras fort, men det ska bli jätteroligt att öppna igen. Vi är oerhört taggade, säger Ewa Woldenius, tillförordnad marknadschef.

De flesta större föreställningarna har flyttats fram till i vår och ett fåtal har ställts in, men akter som soul- och gospelsångaren Samuel Ljungblahd, Barockakademien Goes Classic, dansföreställningen Orgami och den musikaliska showen Swedish Music Wonder kommer att genomföras.

– Vi har vanligtvis plats för 500 personer i konsertsalen, så det är ganska enkelt för oss att placera ut en publik på 50, säger Ewa Woldenius och berättar att även riksteaterns föreställningar och familjelördagarna kommer att hållas för en begränsad publik.

Problemet med de riktigt publikstarka programpunkterna är att det är svårt att hitta nya datum som passar artisterna och ensemblernas scheman.

– Vissa kan inte komma tillbaka hit förrän i september 2021 eftersom att de är uppbokade, så förutsättningarna kan ändras och vi håller oss dagligen uppdaterade om läget.

Ewa Woldenius berättar att man inte har behövt dra tillbaka några biljetter utan att det är 50 biljetter som sålts till föreställningarna som blir av. Dock var man ett tag beredda på att kanske behöva lösa in alla utom de 50 första som sålts till varje konsert, men eftersom de stora dragplåstren skjutits på framtiden har man sluppit neka folk.

– De som redan har köpt biljetter kan antingen lösa in dem eller behålla dem till det nya datumet, men de flesta håller ändå ut skulle jag säga. Har man köpt biljetter för att man vill se Maria Lundqvist så vill man nog fortfarande se henne, även om det istället blir i maj, säger Ewa Woldenius.