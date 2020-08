Efterlängtad dressyrhelg på Grevagården: ”Inspirerande att se”

Dressyrtävlandet har varit igång i runt en månad efter det långa coronauppehållet och det är fortsatt stort intresse för alla tävlingar som arrangeras just nu. Helgens fullmatade tävlingar på Grevagården var inget undantag.

Redan i fredags drog tävlingarna igång och under lördagen ägde helgens höjdpunkt rum, vilket var deltävlingen i Lövsta Future Challenge.

– Då reds det i två klasser, unga ryttare samt unga hästar. Många försöker kvala in till Sweden International Horse Show i Stockholm via den tävlingen, så det är ett stort dragplåster. Folk kommer från hela landet, berättar tävlingsledaren Elina Strängby.

Efter Lövsta-tävlingen följde också en Grand Prix-klass som även den lockade ekipage och ryttare från i princip hela Sverige.

Under söndagen avslutades tävlingshelgen med lite lägre klasser, vilket öppnade för fler lokala förmågor.

– Många är på jakt efter platser i young rider-SM och lag-SM och försöker kvala in genom de här tävlingarna, säger Elina.

Totalt sett över hela helgen gjordes 243 starter.

– Vi har haft ett 70-tal inhyrda i våra boxar, och det finns runt 150 boxar totalt så man har kunnat sprida ut sig bra, säger Elina.

Ja, på tal om att sprida ut sig så har givetvis även Grevagården fått ta hänsyn till alla restriktioner som råder.

– Vi har varit väldigt noggranna. Vi följer Ridsportförbundets riktlinjer, vilket innebär att vi inte har några prisutdelningar och ingen publik. Det är lite tråkigt, men det är så det är, säger tävlingsledaren.

Alla deltagare tvingades också parkera med avstånd, ha max en extra person att hjälpa till per häst och att servera sig själv i kiosken.

Elina berättar att det varit otroligt mycket jobb med att arrangera tävlingarna men att det i sista ändan ändå är värt det.

– Det är så inspirerande att se de högre klasserna, och att exempelvis ha Tinne Vilhelmson här, som är en legend inom sporten, gör att det hårda jobbet lönar sig. Alla har varit jättenöjda och tyckt det varit ett trevligt arrangemang.

Det blev en del hemmaframgångar under helgen. Johanna Ahlqvist slutade på andra plats i klassen lätt B2. Anna Svefors slutade på andraplats under fredagen med en av sina tre hästar som hon tävlade med under helgen.

– Anna tillsammans med Åsa Nyström var våra två ryttare i Lövsta. Det är riktigt kul att de är med på så hög nivå. De blev tyvärr inte placerade men gjorde en väldigt bra insats ändå, menar Elina Strängby.

Redan nästa helg arrangerar Grevagårdens ryttarförening nya tävlingar, men då i hoppning.