Efter inställda Power Big Meet - så ska spontanträff stoppas

Onsdagen den 6 maj kom beskedet, årets Power Big Meet ställs in. Oron finns nu att det istället kommer att hållas en spontanträff. Därför har Lidköpings kommun tillsammans med bland andra polisen, Destination Läckö-Kinnekulle AB och de lokala motorföreningarna ACCS och Roadmasters gått ihop för bättre kunna bemöta de utmaningar som spontanträffarna för med sig.

– Vi vill styra bort spontanträffar från känsliga och olämpliga områden i Lidköpings centrum. Som vi tidigare sett är Ågårdskogen vårdcentral, Mc Donalds och Sparbanken Lidköping Arena platser där bilar samlats, därför blir detta nu under veckan ett LOV-område (Lag om ordningsvakt) där vi kommer kunna kalla in ordningsvakter för att förstärka Polisens insatsmöjligheter, säger Dag Stulen vid Lidköpings kommun i ett pressmeddelande.

För att underlätta detta stänger kommunen även av ett antal centrala gator runt torget för att undvika spontancruising under fredag den 3 juli mellan klockan 16-04 samt lördag 4 juli mellan klockan 16-04. Även parkeringen vid Ågårdskogen vårdcentral kommer vara avstängd.

Beslutet gällande LOV-området gäller fram till 15 september om fler spontanträffar skulle komma att ske och arbetsgruppen säger i sitt pressmeddelande att de har en fortsatt dialog för att på bästa sätt tillsammans hantera eventuella händelser.

– Vi räknar med att det kommer florera en del bilar på den slingan som brukar vara under Power Big Meet och eftersom det inte är en tillståndsgiven aktivitet är det ordinarie trafikregler som gäller. Vi har vidtagit de åtgärder vi kan under rådande omständigheter för att vara förberedda och hantera situationen på bästa möjliga sätt för både boende och besökare den aktuella helgen, säger Anders Johansson vid Polisen i Lidköping i pressmeddelandet.

Även om bilträffen är inställd så finns indikationer på att många entusiaster ändå kommer att åka dit.

– Vi kan se på bokningsläget hos våra boendeanläggningar att många besökare fortfarande kommer att komma till Lidköping denna vecka, säger Carolina Hellström, projektsamordnare för Power Big Meet.

För att möta dessa kommer andra aktiviteter att erbjudas. Bland annat bilquiz längst fina bilvägar, museer och caféer. Aktiviteten innebär att man via appen Läckö Kinnekulle kan åka tre rundslingor, Läcköquizet ut till Kållandsö, Kinnekullequizet via Lundsbrunn och runt Kinnekulle eller Landsbygdsquizet som går mer söderut från Lidköping via Resville och hela vägen till Söne och via Vänerslingan tillbaka till Lidköping.

– Jag har provåkt alla tre slingorna och det är väldigt fina turer och det känns som ett jättebra alternativ till den inställda cruisingen där vi istället kan välkomna våra bilburna vänner att upptäcka mer av Lidköpingsområdet i sommar, säger Helen van Dijk, ordförande för ACCS Lidköping.