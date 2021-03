Distansundervisning hela veckan för elever på Gällkvistskolan efter coronafall

Beslutet togs på söndagen av rektor och biträdande skolchef efter att man på lördagen fått vetskap om det positiva testet. Årskurs 3, 4, 5 och 6 kommer att ha fjärr- och distansundervisning måndag till fredag vecka 11. Under måndagen kommer ingen undervisning att ske för de fyra klasserna, skriver de i sitt utskick. Under måndagen ska lärarna planera och säkerställa undervisningen för resten av veckan. Information kommer under måndagen att gå ut med hur hämtning av skolmaterial ska ordnas. Klart är att det kommer att ske utomhus.

Det kommer finnas möjlighet för eleverna att hämta lunch om den beställs innan, skriver skolan i sitt utskick.

Skolan informerar också att det finns möjlighet för de som har barn under 12 år att ansöka om vård av barn under tiden som skolan hålls stängd.