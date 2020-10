Di Leva-konsert, rysliga vandringar och ponny-SM – det här händer i helgen

UTSTÄLLNINGAR

Konstmuseet, Skövde kulturhus: Man and Land av Chuyia Chia, tom 21 mars. Johanna St Michaels – Body as Playground, Body as Battleground, tom 13 december. Stilleben, tom 13 december. Konst av konstnärerna Anna Sjödahl, Elli Hemberg, Christine Waller och Ester Henning.

Stadsmuseet, Skövde: Undrien av konstnären Magnus Lönn, tom 21 november. Skövdes historia. Ja, må den leva!

Binnebergs tingshus: Emma Bäck Persson, måleri, keramik och möbelkonst, tom 8 november

Mellomgården, Norra Lundby: Tatum Maya, tom 30 november

Västergötlands museum, Skara: Fira demokratin!, tom 14 november. Nytta & Nöje – återskapat 1700-tal. Knäpp knäpp knäpp – Anders Karlsson, bygdefotograf i Västergötland. Kata & Kättil – fynden i Varnhem. Skara i medeltid. Mellan is och eld. Bronssköldarna från Fröslunda. Agnes de Frumerie. Själabärarna. Digitala utställningar.

Bladhska Galleriet, Skara: Ann-Christine Jensmar, tom 8 november

Julas konsthall, Skara: konst av Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors m fl

Götene Konstrum: Gösta Berg, måleri, tom 5 november

Vänermueet, Lidköping: Tittut – lekutställning för små barn, tom 25 november. Vänerland. Hjubileum fotoarkiv. Klub – Vänerns sjöfru.

Lidköpings konsthall: Gjuta, måla, väva, tom 31 oktober

Naturum Vänerskärgården, Kållandsö: Dalsland ur ett fågelperspektiv, fotoutställning av Sture Orrhult och Kent Nilsson, tom 13 december

Vara bibliotek: Här finns liv, tom 14 november

Vara bibliotek: Thord Tamming, skulpturer, tom 18 november

Falbygdens Museum, Falköping: Forntid på Falbygden ...och tusen år till. Skånska dinosaurier och andra jättegamla djur, tom 10 januari

Bildkällan, Falköping: Maj-Siri Österlings färgsprakande konst, tom 7 november

Tibro museum: På två hjul i Tibro, tom 31 januari. Tibro som möbelort. Snickargård – verkstad från 20-talet. Edit Palmes rum.

Kulturkvarteret, Hjo: Skärvor av Hjo. Estrid Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn. Särdeles sundt och friskt, tom 30 december. Erkki Rautio, olja, akvarell och litografi, tom 21 november. We Have a Dream – om mod, medmänsklighet och mänskliga rättigheter, Kulturkvarteret och utomhus runtom i Hjo, tom 31 oktober

Galleri Såby, Hjo: Patos, tom 31 oktober

Spa For Hjo, Hjo: Anna M Lönedal, fotokonst, tom 1 november

FREDAG 30 OKTOBER

Klub – en resa i sagornas värld för hela familjen. Runt om i Skaraborg och Klub-appen

Xrundan på Billingen. Digital tipspromenad. Appen Xrundan

Vandra Billingetrollets trollstig med barnen. Start Strupen, Skövde

Höstlovspyssel i Skaparverkstan, Skövde Kulturfabrik

Sagostund. Biblioteket, Skövde

God natt, Alfons Åberg. Södra Ryds bibliotek, Skövde

Risto rappare och en falsk Vincent. Odeon, Skövde Kulturhus

Ponny-SM i hoppning, Grevagården, Skövde

Kata Gård, Varnhem, är öppet

Föreläsning med domprost Robert Lorentzon på hemsida/facebook Höstmaskerad för mellanstadiet. Stureplan, Skara

Vandring med rysliga skrönor och spökhistorier. Start Krabbelund, Skara

Oktoberfest. Jula Hotell, Skara

Målarkurs i kreativt måleri. Ateljé Caroline Walker, Götene

Käpphästhoppningstävling, Bölaholms ridanläggning, Götene

Reflexvandring längs Kungsstigen. Start Husaby kyrka

Lidköpings E-sportcenter: Prova på konsol- och dataspel. Halloween-firande.

Naturum, Läckö: Digital GPS-quiz, start Naturums entré. Småkrypssafari. Tipspromenad. Vart har krypen tagit vägen? Pyssla ihop ett troll. Reflexvandring med korvgrillning.

Läckö Slott: Slottstur – Den borttappade presenten. Slottstur – Hemligheter i sjukdomstider. Slottstur – Läskiga Läckö.

Spela hållbarhetsspelet. Appen Här finns liv

Halloweenpyssel och tipspromenad. Biblioteket, Vara

Park Bio, Vara: Trubbel. Nelly Rapp monsteragent.

Vara Konserthus: Hyllningskonsert till Marie Fredriksson och Roxette. Mikael Augustssons Halvt Elektrifierade Kvintett.

Discobowling, Lumber & Karle, Kvänum

Julmarknad, Falbygdens Osteria, Falköping

Dinosaurier på Biblioteket, Falköping

Rockabilly med Yellowcats, Cesarstugan, Falköping

Höstlovsaktiviteter på Dalénium, Stenstorp

Pippi Långstrump fyller 75 år. Tibro bibliotek

Läslovsutmaning: Läs och kryssa. Tibro bibliotek

Återhämtning – stillhet och andning. Hamngatan 10 A, Hjo

LÖRDAG 31 OKTOBER

UTSTÄLLNINGAR

Slöjdens hus, Skövde: textilkonstnär Annette Magnusson – vävar och broderier, tom 7 november

ÖVRIGT

Klub – en resa i sagornas värld för hela familjen. Runt om i Skaraborg och Klub-appen

Xrundan på Billingen. Digital tipspromenad. Appen Xrundan

Höstlovspyssel i Skaparverkstan, Skövde Kulturfabrik

Ponny-SM i hoppning, Grevagården, Skövde

Thomas Di Leva Live, Skövde Kulturhus, Skövde

Kata Gård, Varnhem, är öppet

Vandring med rysliga skrönor och spökhistorier. Start Krabbelund, Skara

Målarkurs i kreativt måleri. Ateljé Caroline Walker, Götene

Reflexvandring längs Kungsstigen. Start Husaby kyrka

Torgdag på Nya stadens torg, Lidköping

Ugnsöppning och försäljning av alstren. Pröva på rakubränning. Utomhus vid Vedbränt i Väla, Lidköping

Familjen Bigfoot. Park Bio, Vara

En natt i det egendomliga huset – en spökkomedi. ScenVaras teaterkällare, Vara

Julmarknad, Falbygdens Osteria, Falköping

Dinosaurier på Biblioteket, Falköping

Jam Pack. Cesarstugan, Falköping

Andra sidan. Bio Saga, Tidaholm

Tipspromenad. Start Korsberga bygdegårds park

The Shining. Park, Hjo

SÖNDAG 1 NOVEMBER

Klub – en resa i sagornas värld för hela familjen. Runt om i Skaraborg och Klub-appen

Xrundan på Billingen. Digital tipspromenad. Appen Xrundan

Ponny-SM i hoppning, Grevagården, Skövde

1-milavandring, start Finnhovi, Skövde

The peanut butter falcon. Odeon, Skövde Kulturhus

Kata Gård, Varnhem, är öppet

Tipspromenad. Start Korpen, Skara

Vandring med rysliga skrönor och spökhistorier. Start Krabbelund, Skara

Reflexvandring längs Kungsstigen. Start Husaby kyrka

Tipspromenad i Rådaskogen. Start Rådavallen, Lidköping

Familjen Bigfoot. Park Bio, Vara

En natt i det egendomliga huset – en spökkomedi. ScenVaras teaterkällare, Vara

Halloweenbom & skutt till häst eller med käpphäst, Levenebygdens ridklubb, Stora Levene

Julmarknad, Falbygdens Osteria, Falköping

Andra sidan. Bio Saga, Tidaholm

Bingo-tipspromenad. Start Högaliden, Hjo

Nelly Rapp – Monsteragent. Park, Hjo