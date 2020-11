Debatt: C om dolda besparingarna på Katedral - får svar direkt: "Inget som sker i smyg"

Dolda besparingar på Katedral

Nu har både vi i SkaraAlliansen och den S-ledda oppositionen presenterat våra förslag till budget för kommande år. När vi läser materialet blir vissa skillnader uppenbara, vilket i sig är precis som det ska.

Det är när vi tittar på var skillnaderna finns en del frågor dyker upp. Den här gången väljer vi att titta särskilt på vilka pengar som läggs till barn- och utbildning och hur dessa riktas.

Både Skara Alliansen och den S-ledda oppositionen lägger mer pengar på barn- och utbildning än tidigare år, så långt är vi alla helt överens, det är när de ska fördelas inom förvaltningen vi gör olika.

Alliansen lägger ansvaret för hur pengarna ska fördelas på barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen, medan oppositionen lägger öronmärkta pengar till BOA, ökad delaktighet, förskolan och grundskolan. De pengar som avsatts för marknadsföring av Katedralskolan finns inte med, samtidigt som en effektivisering på 1 procent gör att mindre pengar ska delas ut totalt.

Det innebär att Katedralskolan får mindre pengar än tidigare, något som behöver göras tydligt för alla. Att göra besparingar på gymnasieskolan, lite i smyg, skickar ut signaler som behöver synliggöras.

Vi menar att vår gymnasieskola är viktig för våra ungdomar och för Skara kommun, frågan är vad oppositionen vill. För att citera Fredrik Nordström och Therese Kristiansson: "Vilka partier kommer att ställa sig bakom en avveckling av Katedralskolan i Skara och vilka är villiga att slåss för skolans framtid och utveckling?" (24/10-2019) Ja, vad innebär de förslag som nu presenterats?!

Centerpartiet har tillsammans med övriga allianspartier tagit det förändrade elevantalet och dess påverkan på ekonomin på stort allvar. Vi lägger ingen effektivisering på barn- och utbildning och tillför dessutom 6 miljoner. Vi menar att detta är något skolan måste få en möjlighet att satsa sig ur, då behövs mer pengar, inte mindre. Vi behöver få fler att se fördelarna med Katedralskolan; där du blir sedd, där du har en rimlig möjlighet att lära känna de andra eleverna och där lärarna brinner för sina ämnen och program. Att det är en Katedralskolan innebär dessutom att du blir en del av något större, att det finns traditioner, elevkår, klubbar och föreningar som berikar.

Menar oppositionen verkligen att de satsar på Katedralskolan genom att gymnasieskolan får mindre pengar?!

Birgit Bjelkengren, Centerpartiet

Lars Berg, Centerpartiet

Svar direkt: En tydlig ambition utan besparingar

Det är högst intressant att de båda centerpartisterna väljer att angripa oss med ett citat som handlar om vårt tydliga budskap kring Katedralskolans utveckling när Alliansen för knappt ett år sedan försökte ge bort både estetiska program och samhällsprogrammet på Katedralskolan till friskolan Olins.

Det är nog svårt för alla att glömma hur Alliansen med Lars Berg och Birgit Bjelkengren i spetsen dessutom ville bygga om Katedralskolan för skattebetalarnas pengar för att hyra ut till samma friskola. Hur Katedralskolans framtid sett ut om det förslaget gått igenom kan vi bara spekulera i.

Men då, liksom nu, var det ingen tvekan från vår sida om att vi är villiga att slåss för Katedralskolans framtid och utveckling. Idag är vi glada att vi gjorde det och att Alliansen fick överge sina planer med Katedralskolan. Så det är glädjande att även Centerpartiet nu vill stå upp för Katedralskolan.

Det är också positivt att Alliansen inte detaljstyr skolan lika hårt i denna budget, men det funkar inte att komma med påståenden som inte stämmer.

Det finns inget i vårt förslag som säger att Katedralskolan ska få mindre pengar, det finns inga dolda besparingar och inget som sker i smyg. Däremot är det tydligt att färre elever på Katedralskolan innebär mindre pengar, då Katedralskolans ekonomi bygger på elevernas elevpeng. Fler elever, mer pengar och tvärtom. Därför är vårt fokus fortsatt inriktat på att Katedralskolan ska vara alla Skara-elevers förstahandsval och att utbildningen ska vara av högsta kvalitet och erbjuda goda möjligheter för fortsatta studier eller arbete. Men då gäller det att hålla i och att utveckla Katedralskolan tillsammans med skolledning, personal och elever. Inte genom att experimentera med Katedralskolan som Alliansen gjort sedan valet.

I S, V och MPs förslag till budget satsar vi 12,2 miljoner kronor till Barn- och Utbildningsnämnden, mot Alliansens förslag på 11 miljoner kronor. Det finns inga knep eller trix bakom detta, det är helt enkelt mer pengar till skolan. Med vårt förslag om att samla all vuxenutbildning på Katedralskolan skulle det dessutom innebära ytterligare resurser till verksamheten, samtidigt som all gymnasie- och vuxenutbildning kan samverka under ett tak.

I vårt budgetförslag är vi istället tydliga med att de extra resurser som vi tillför ska prioritera förskolan samt tidiga insatser i grundskolan. Om våra barn som går i skolan får rätt förutsättningar från början kommer deras skolgång bli lättare och deras resultat bli bättre. Det går inte att vänta innan vi sätter in rätt stöd och undervisning. Det handlar om att göra rätt från början.

Therese Kristiansson (S) - 2 vice ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Fredrik Nordström (S) - Oppositionsråd