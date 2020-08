Därför får inte second hand-butikerna slänga gratis: ”Återvinningscentralerna är till för hushåll”

Det som Falköpings second hand-butiker inte kan sälja tar de med sig till återvinningscentralerna, där de tidigare utan kostnad har kunnat lämna ifrån sig det som ska slängas. Det är det numera slut på då second hand-butikerna ska, precis som företagen, slänga sitt avfall mot betalning hos PR Slamsugning. Det rör sig om en avgift på cirka 1600 kronor per ton, och då de inte är registrerade som företag får de inte dra av någon moms.

Förändringen beror på att Avfallshantering Östra Skaraborg har en hel del besparingskrav på sig. De har skärpt kraven även för företag som kommer dit för att slänga saker.

– Det har att göra med att återvinningscentralerna är till för hushåll, och det är också hushållen som betalar för dem, berättar Lars Persson, förbundschef på AÖS.

– Det är en bedömning som vi har gjort för att vi är försiktiga med hushållens pengar.

Verksamheten på återvinningscentralerna finansieras nämligen av de avgifter som hushållen betalar för sin sophämtning. Vem som ska betala och vem som inte ska betala för att slänga saker på återvinningen menar Persson är en politisk fråga. För att second hand-butikerna inte ska behöva betala lika mycket föreslår han att det som inte kan säljas förs direkt till tippen av privatpersonen som vill bli av med det.

– Det kanske är en fråga för second hand-butikerna att se över sina mottagningsrutiner, men det vill jag inte lägga mig i. Vad jag kan bedöma så frodas second hand-handeln och det tycker jag personligen är bra, säger han.

Just nu finns det inga planer på att beslutet från AÖS ska ändras, men Lars Persson påpekar också att det är en politiskt styrd organisation, vars direktiv påverkas av de beslut som kommer från politikerna.

– Det finns alltid olika perspektiv. Vi har ingen egen agenda, men vi har uttalade besparingskrav. För hantering av företagens avfall är det helt kommersiella krafter som råder, vilket inte helt har gått fram. Många betraktar återvinningscentralen bara som en plats där det är gratis att lämna saker.