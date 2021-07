Chocken efter den allvarliga olyckan på Sommarland - så stöttas sommarjobbarna: ”Det som inte fick hända, hände”

Under torsdagskvällen hände det som absolut inte fick ske - en pojke i 10-årsåldern ramlade ur åkattraktionen "Rodeo" på Skara Sommarland och skadades allvarligt. Händelsen har förstås lagt sordin på stämningen bland personalen och när tidningen når vd Janne Nilsson på fredagsmorgonen har polisen just lämnat parken. Nu handlar det om att ta reda på vad som gick snett.

– Jag har haft kontakt med familjen under morgonen, säger han.