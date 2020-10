Blue Riders föll i länsderbyt: ”Fick inget flyt i spelet”

Båda lagen klev in i det heta länsderbyt med segrar från premiäromgången i ryggen. Tibro inledde matchen klart piggast, och sköt mycket men utan att skapa särskilt många direkt farliga målchanser. Falköping växte in i matchen, genom sitt powerplay-spel. Efter två fruktlösa försök, där man i ärlighetens namn inte skapade särskilt mycket blev det andra noter i det tredje försöket. Nyförvärvet Spencer Fox tryckte in pucken framspelad av Oliwer Hofbauer. Glädjen blev dock inte långvarig. Redan två minuter senare kvitterade hemmalaget, också det målet kom i powerplay. Det blev det sista målet i den första perioden.

Blue Riders fick inleda den andra perioden i powerplay, och utnyttjade det. När klockan stod på 1.23 satte Hugo Nohlgren dit 2-1, framspelad av Lorenzo Cehlin och Spencer Fox. Inte heller denna gång blev glädjen långvarig för gästerna. Tibro kvitterade bara minuten senare. Kort efter hemmalagets kvittering, drabbades Albin Lugn i Blue Riders av matchstraff. I det efterföljande boxplay-spelet storspelade Oskar Johansson i Falköpings-kassen, men med bara 30 sekunder kvar av det 5 minuter långa nummerära underläget fick Tibro till sist in pucken. 3-2 stod sig perioden ut.

Den tredje perioden, präglades mycket av utvisningar. Blue Riders fick spela i numerärt underläge tre gånger under de första tio minuterna. Laget försökte forcera, och skapade en del halvchanser men fick inte in pucken och matchen slutade 3-2 efter en mållös tredje period.

– Vi kom inte upp i den standarden vi ville idag, men det var en rolig match att spela, med mycket utvisningar åt bägge håll, tyvärr var inte det till vår fördel, säger Falköpings målvakt, Oskar Johansson som räddade 33 skott.

Trots de många räddningarna var han inte helt nöjd med sin insats.

– Delvis bra, men det är trist när man förlorar med ett mål, jag borde ha tagit ett av målen, men annars var jag väl helt okej, säger målvakten ödmjukt.

Blue Riders assisterande tränare Pontus Lind var besviken efter matchen.

– Det är lite svårt att peka på var det brister idag. Vi kommer inte upp i den energinivån vi vill ha och vi fick inget flyt i spelet. Vi är inte nöjda med våra 60 minuter idag.

Matchfakta : Tibro - IFK Falköping IK 3-2 (1-1) (3-2) (3-2)

Målskyttar Falköping : 0-1 Spencer Fox (Oliwer Hofbauer), 1-2 Hugo Nohlgren (Lorenzo Cehlin, Spencer Fox)

Skott : 36-20 (13-4) (13-9) (10-7)

Domare : Jerker Frick