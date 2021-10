BILDEXTRA: Över 300 elever på skolgården samtidigt: ”Kul att de minsta får leka ihop med de äldre”

– Det är tur att renoveringen av fasaden är färdig, utbrister Elisabeth Oldin som är rektor för Källeskolan när vi passerar förbi mängder av barn som har fullt upp med rastens aktiviteter och syftar på att all plats som finns på skolgården behövs när de blir så många.

Under ett år har skolan fått ställa in de populära Källevirasterna på grund av pandemin, men under onsdagen fick de 300 eleverna på Källeskolan återigen ha rast tillsammans och det var ett enormt liv på rastgården. Och alla var superglada att det äntligen var dags för rasterna som arrangerats i över fem år.

Anledningen till att de startade KälleVIrasterna var då skolans ansvariga ville liva upp stämningen på skolgården.

– Vi har ju inte den roligaste skolgården, så vi kände att vi ville testa någonting för att alla elever och all personal kan ha det roligt på skolgården samtidigt som de lär känna varandra bättre, berättar Madeleine Nilsson, lärare och som sitter med på elevrådsmötena

– Varje klass anordnar en egen aktivitet som alla sen får vara med på, berättar Sadmir Dzanic.

Han går i fjärdeklass och var med och anordnade fotbolls-fia på rasten. Det är inte hans absoluta favoritaktivitet, men det duger

– Mest av allt älskar jag fotboll, utbrister han.

Och möjligheten att spela fotboll fanns också, gissningsvis var det runt 50 barn på fotbollsplanen under rasten och Laurela Shatrolli och Saron Tsegay Kahsay försökte ivrigt dela ut västar i olika färger för att få ihop lag.

– Vi har inga kvar nu, säger Saron och båda skrattar åt situationen.

Under 30 minuter får alla barn på skolan en chans att få lära känna varandra.

Under hela Laurela Shatrollis skolgång har Källevirasterna funnits. Nu går hon i femte klass, men minns hur spännande det var när hon började i första klass.

– Man såg fram emot det, det var lite läskigt såklart men bra att få lära känna de äldre lite bättre, berättar hon.

Under en period hade de gemensamma raster varannan vecka berättar Elisabeth Oldin, rektor

– Barnen tyckte det var så kul, säger hon och pekar på förstaklassernas aktiviteter som är käpphäst.

– Det är elevrådet som gjort redskapen till käpphäst-hoppningen, berättar hon.

Det enda man hör är en massa sorl från glada barn och trots att det är många samtidigt så går det lugnt till

– Det är inte alls så bråkigt, berättar Elisabeth.

Under elevrådsmötena tas besluten om Källevirasterna och klassrepresentanterna är väldigt glada över att det efter ett år nu får återupptas.

– Det är jätte roligt att alla får leka ihop och de minsta blir jätteglada när vi vill leka med dem, säger Laurela.

30 minuter går snabbt, men trots den knappa tiden har eleverna gjort av med mycket energi. Och snabbt när klockorna ringer plockar ihop sina stationer och återvänder in till sina lektioner, där de troligtvis redan längtar till nästa roliga rast som blir om en månad.