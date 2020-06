Begravning Roger Ferm

I Tengene kyrka hölls i kretsen av de närmaste begravningsgudstjänst för Roger Ferm, Grästorp. Kantor Eva-Maria Malmevik inledde akten med att spela Bön-J. Leijon.

Officiant var komminister em. Thommy Hallin som i sitt griftetal utgick från Matt. 6:26 ”Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” och Luk. 1:78-79 ”Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.”. Vid båren i kyrkan tog de närmaste avsked.

Rogers minne hedrades av vackra blommor och minnesgåvor till Hjärt-Lungfonden. Som avslutning på akten spelade kantorn Always on My Mind-J. Christopher/M. James/W. Carson. Gravsättning kommer senare att äga rum på Tengene kyrkogård.