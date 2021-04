Avdelningar på Myrstacken fortsatt stängda: "Det här är ett rejält coronautbrott"

– Det är fortfarande ett ansträngt läge på Myrstacken. Vi har nu sex bekräftade fall och vi väntar in ytterligare tre eller fyra egentester på de som jobbar i Paviljongen, säger biträdande skolchef Ulrika Kragner.

Med anledning av det kommer de tre avdelningarna i Paviljongen att hållas stängda även under måndag-onsdag den 12-14 april.

– Vi gör det för att säkerställa att vi inte får en större smittspridning och att vi heller inte får in det i den röda byggnaden.

I det utskick som gått ut till vårdnadshavare står: "Läget är ansträngt just nu med nästan alla medarbetare hemma i väntan på provsvar och vi behöver därför ha fortsatt stängt under 12–14/4 måndag, tisdag och onsdag kommande vecka. Vi återkommer med information under onsdag för resterande del av veckan."

På fredagen hade Ulrika Kragner inte någon information om något barn testats positivt för covid-19.

– Det är det bara vårdnadshavarna som kan rapportera om och någon sådan information har vi inte fått. Men jag tror säkert att det kan finnas smitta även bland barnen.

Uppmaningen för de som har barn på Myrstackens andra avdelningar är att hålla även dessa hemma under början på vecka 15. Har man ett samhällsviktigt jobb uppmanas man kontakta förskolan.

– Vi vädjar till alla vårdnadshavare att om man kan lösa det så är det bra. Vi kämpar på med det här, det är ett rejält coronautbrott.

På fredagseftermiddagen hade Ulrika Kragner inga uppgifter på att ny smitta upptäckts på några andra förskolor eller grundskolor i kommunen.

För Myrstackens del hoppas hon att det snart ska vara över.

– Förhoppningen är att kunna öppna upp igen i slutet på nästa vecka, sa hon på fredagen.

