Armarna i kors till Västtrafiks förslag - vill inte förstöra stadsbilden

Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson (M) nämner lite skämtsamt den gamla kultfilmen "Midvinterduell" som skildrar en envis lantbrukare som vägrar att anpassa sig till nya krav på att han hädanefter måste lämna sin spann på byns gemensamma mjölkpall.

– Nu sätter vi oss på mjölkpallen och står upp för Skaras busstrafik. Vi måste kunna åka buss utan att det tär på stadsmiljön, säger hon om kommunstyrelsens beslut att säga nej till Västtrafiks förslag.

Det låga bussresandet i tätorten har länge varit ett dilemma för kommunen som tack vare det gemensamma ägandet av kollektivtrafiken ihop med regionen och Västra Götalands övriga kommuner, har en del att säga till om.

– Det har länge varit tal om att det kan vara på g att lägga ner stadstrafiken. Vi vet att Skaraborna behöver åka mer buss om den ska vara kvar, men åkandet har tyvärr varit lågt under en lång tid och när vi i genomsnitt ligger under en resenär per tur är det varken ekonomiskt eller miljömässigt hållbart att ha kvar stadsbussarna, säger Ylva Pettersson.

Västtrafik har inför upphandlingen av busstrafik i Skaraborg 2024 föreslagit att Skaras nuvarande tätortslinjer avvecklas och istället trafikeras av regionala bussar med ett särskilt tätortsuppdrag. Länstrafiken menar att resandet potentiellt skulle kunna öka genom denna lösning som underlättar för direktresor till Götene och Falköping, men kommunstyrelsen är inte lika positiva.

– Vi såg ingen annan utväg än att säga nej till Västtrafiks förslag och det finns en stor politisk enighet kring detta, säger Ylva Pettersson.

Kommunstyrelsen menar att förslaget där de regionala linjerna trafikerar tätorten skulle påverka stadskärnan negativt då det ställer stora krav på anpassningar av infrastrukturen, brister i yttäckning och försämrar trafiksäkerheten vid Gällkvistskolan och Källeskolan.

Linjedragningen går nämligen genom flera korsningar med begränsad svängradie och täta kurvor. Till exempel skulle de nybyggda broarna vid Gällkvistabäcken behöva anpassas för den sortens tung trafik.

– Det skulle även kräva att vi inför parkeringsförbud på vissa villagator, vilket vi inte tycker är rätt, säger Tanjo Andersson (KD).

Skara kommun vill nu se en fortsatt dialog med Västtrafik och förordar i sitt utlåtande anropsstyrd tätortstrafik med mindre bussar.

– Vi har sagt nej till deras förslag och då är vi tillbaka vid dialogbordet, men som vi ser det finns andra, bättre alternativ för Skara, säger Ylva Pettersson.