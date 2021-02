Antalet kränkningar ökade i Skara under 2020 - så ska skolan komma till rätta med våldet och trakasserierna: ”Sänka tröskeln”

Förra året mottog barn- och utbildningsförvaltningen i Skara 345 rapporter om kränkningar bland elever och förskolebarn. 2019 landade summeringen på 256 och hittills i år har 25 anmälningar gjorts på mindre än en månads tid.

Det handlar om allt ifrån elever som inte vill gå till skolan för att de blir retade för sin längd, till elever som tar stryptag och trycker ner andra elevers huvuden mot sanden. Elever som blir så arga på gymnastiken att de slår sönder innebandyklubbor och hotar att döda klasskompisarna, kallar någons mamma "tjock och ful", eller i skämtsam ton tar ett judo-grepp som får konsekvensen att en annan elev slår huvudet i en skohylla.

– Januari är en månad i skolans värld där det är helt normalt att det sker fler inrapporteringar, precis som efter skolstarten i början av hösten. När eleverna återvänder efter lov som kanske inte alltid har varit så lugna, sker det ofta fler konflikter och man kan se ett förändrat beteende hos en del, säger Ulrika Kragner.

Hon tillträdde sin tjänst som biträdande skolchef så sent som i april, men med en lång bakgrund i skolans värld kan hon tydligt se tendenser var det gäller läsårets toppar och dalar.

– Det är alltid svårt att avgöra vad som är frekvent och inte frekvent, men vi önskar att all personal ska rapportera in minsta händelse så att vi får reda på vad som sker ute på skolorna. Det är inte skolans uppgift att avgöra vad som är en kränkning eller inte, utan upplever eleven att något inte känns bra så måste det tas på allvar och rapporteras in, säger Ulrika Kragner.

Det gäller inte bara "stora" barn.

– Det är precis lika vanligt med kränkingar på förskolornas småbarnsavdelningar. Man tänker kanske inte på det, men små saker som att ett barn biter ett annat eller drar ner byxorna på någon, räknas också som en kränkning.

Varför tror du att antalet kränknings-ärenden ökat så markant mellan 2019 och 2020?

– Jag tror delvis att det beror på att man blivit bättre på att följa rutiner och har en mer genomarbetad, tydlig plan för hanteringen av kränkningar, säger hon.

– Sedan tror jag att det har en del med samhällsutvecklingen att göra. Barn och unga lever i ett flöde av intryck där gränserna flyttas fram. Jag tror inte att barn är mer utåtagerande idag, men däremot är de mer självständiga, tar för sig mer och står i centrum på ett helt annat sätt. Vi involverar barnen, både i samtal och situationer.

Exemplet med den lärare i Lidköping som anmäldes till barn- och elevombudsmannen efter att ha lyft undan en elev som vägrat flytta på sig, är talande för hur svårt det kan vara att som lärare hantera den typen av situationer.

– Jag tror att man i skolan har en väldig respekt för att hantera elever som är kraftigt utåtagerande med försiktighet. Dels känner man nog inte att man har rätten på sin sida, det är möjligtvis om det sker i nödvärn eller om andra riskerar att skadas, men annars använder man hellre lågeffektiva strategier och avleder situationen med samtal. Barn som är våldsamma handlar ofta i affekt och då kan det till och med förvärra situationen att ingripa fysiskt.

Ulrika Kragner nämner också den markanta ökning av våld i nära relationer som skett under pandemin som en tänkbar orsak till ökningen 2020 och understryker att man har en ständig dialog med socialtjänsten för att fånga upp elever som har tuffa hemförhållanden.

– Naturligtvis kan man vidta disciplinära åtgärder, men det viktiga är att inte "straffa" barn utan att hjälpa dem komma till rätta med utåtagerande beteenden. Barn som är aggressiva mot sina klasskompisar mår inte alltid så bra.

Veckan efter sportlovet börjar barn- och utbildningsförvaltningen arbeta med ett nytt, digitalt inrapporteringssystem, Draft It. Syftet är dels att säkra processen, dels minska pappersarbetet.

– Idag görs anmälningarna via handskrivna blanketter och det är ju så med pappersdokument att de lätt kan bli sittandes i pärmar. Man kanske gör anteckningar i ett kollegieblock som hamnar på villovägar och sedan tar det tid för blanketten att nå ända fram, men med ett digitalt system säkerställer man att känslig information inte sprids, säger Ulrika Kragner.

Framför allt blir det enklare för personal på alla nivåer att rapportera in händelser och åtgärder, steg för steg, i ett slags journalsystem som larmar om anmälan inte följs upp.

Ambitionen är inte enbart att underlätta hanteringen av kränkningar, utan också att skapa en samsyn där alla inblandade kan ta del av vilka åtgärder som görs, hela vägen upp till chefsnivå.

Att inte ta lätt på "mindre allvarliga" incidenter sänder ut viktiga signaler och synliggör både elever som utsätts och utsätter andra menar Ulrika Kragner.

– På ett sätt hoppas jag att detta leder till fler anmälningar utan att det för den delen sker fler kränkningar. Man önskar att fler ska ta sig tid att rapportera in även mindre händelser i systemet så att man i framtiden kan gå tillbaka och bättre se vilka tendenser som funnits. Det är oerhört tragiskt om man skulle missa något för att man anser att "lite får man tåla", så förhoppningsvis sänker detta tröskeln.