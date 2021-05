Anns nya bok om Moa och Elias rör sig i Falbygden: ”Jag tyckte att Ållebergs riddare var väldigt spännande”

Tidigare har Moa och Elias haft sina äventyr i Gränna, på Visingsö och i Hjo. Nu tar Ann Olerot sina karaktärer närmre hem, närmare bestämt till trakterna runt Ålleberg.

I ”Evighetens hemlighet”, den fjärde delen i bokserien, blir Moa besatt av en flicka som är på jakt efter källan till evigt liv. Det tar vännerna på en tågresa från Småland till Falköping där krafter försöker hålla dem tillbaka.

– Kanske finns källan vid Hokällan, säger Ann Olerot hemlighetsfullt och fortsätter:

– Jag brukar väva in lite historia, lite av en idé därifrån i alla fall, in i min värld. Jag tar lite från verkligheten in i min verklighet kan man säga.

Inspirationen kan komma från alla möjliga håll berättar Ann. I det här fallet var det Ållebergs riddare som ligger och sover i Ålleberg väntandes på den dagen de behövs som satte igång tankarna.

– Jag sökte runt i Falköping och trakterna runtomkring och jag tyckte att Ållebergs riddare var väldigt spännande, säger Ann.

Även om det är besatta barn och spökriddare menar Ann att det är annat än bara övernaturligt och spökhistorier i grunden av berättelsen.

– Det är ju inte jätteövernaturligt. Det är lite spökhistorier och spänning, men det är inte så att det kommer aliens eller något sådant. Det är inte sci-fi utan blandning mellan spänning, drama, vänskap och lite spökhistorier. Men det är inte en ren spökhistoria.

Utöver ”Evighetens hemlighet” är Ann aktuell med en bok till som kommer ut i höst. Även den är riktad till barn och ungdomar, men har inte med Moa och Elias att göra. Boken ”En miljon likes” handlar om en tjej som inte har det jättebra hemma och så handlar den bland annat även om grupptryck.

– Den tar upp etik och moral, men samtidigt är det en spännande bok. Den kommer att komma som fysisk bok, e-bok, ljudbok och lärarhandledning. Den här gången tänkte jag att vi ska satsa ordentligt.

Varför har du valt att skriva just barn- och ungdomsböcker?

– Det är väl att man kan låta fantasin flöda på ett annat sätt. Skriver man en vuxenbok kan det inte hända samma saker som i en barnbok. I en barnbok skriver man lite tydligare också. Det gör att man kan väva in lite mer fantasidelar och skriva mer utförligt.