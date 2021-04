Albertssons fem spaningar efter första semin: "Kan bli en klassisk matchserie"

1. Dramatiken

25–27, 26–25, 24–25. Det är slutresultaten i mötena mellan Skara HF och Skuru den här säsongen. Tre matcher som kunde ha slutat precis hur som helst. Nackalaget passar onekligen Skara klart bäst av topptrion och det kommer bli en högintressant fortsättning på den här matchserien, var så säkra. Noterbart är att i båda förlustmatcherna har Skara haft ledningen i början av andra halvlek, men Skuru vänt och vunnit. Jag blir inte förvånad om det kommer bli en klassisk matchserie som går ända till en femte och avgörande match och att det där återigen bara är något mål som skiljer.

Snacka om att slutspelet är en nervpärs för alla supportrar hemma i tv-sofforna. Minns att två av Skaras kvartsfinaler gick till förlängning. Bara tacka för underhållningen. Spännande handbollsmatcher är svårslaget i idrottssammanhang. Med det sagt är det lätt att förstå den åskådare som matchen igenom stod och tittade in genom glasdörren på bortre långsidan i Nacka Bollhall.

2. Målvaktsmatchen

Rebecca Nilsson och Laerke Sörensen är två av ligans allra främsta målvakter. Det visade de inte minst i den här matchen. Skurukeepern som efter säsongen ska bli proffs i Tyskland. Och Skaras danska sista utpost som haft problem med hjärnskakningar, men nu är tillbaka i toppslag.

Det lag som vinner målvaktsmatchen framöver kommer också ha god chans att avgå med segern. Så säger man ofta i handboll, jag vet – men det känns verkligen som en avgörande faktor i det här mötet. Och där kan det vara fördel Skara då de dessutom på bänken har Johanna Kjellman, som hade varit förstavalet i många andra SHE-klubbar.

3. Skaras segerrecept

Det syntes vilken lättnad det var hos Skuruspelarna efter slutsignalen. Pressen ligger på dem som seriesegrare. För Skara var det första förlusten på en månad. För att det inte ska bli ett nytt nederlag på fredags behöver Skara få stopp på inspelen till duktiga mittsexan Vilma Matthijs Holmberg, som är handbollsfostrad i KFUM Ulricehamn och 2018 var med att förlora ett jämnt SHE-kval med Tyresö mot just Skara. Trots att hon missade flera lägen i första halvlek nu blev det till slut sju fullträffar från hennes sida.

Dessutom behöver Skara se till att undvika dra på sig onödiga utvisningar – det är tufft att spela fyra mot sex mot ett lag som Skuru...

Och framåt måste Skara få igång sitt kontringsspel, med Melanie Felber i spetsen, som varit så framgångsrikt tidigare under säsongen.

4. Frisk på ljudlös

Matchen sändes i Sportkanalen vilket innebär en större produktion än när det ”bara” är på C More. Bland annat får tränarna en mikrofon på sig så tittarna ges möjlighet att höra vad som sägs under timeouterna. Men redan vid den första timeouten konstaterade kommentatorerna att Magnus Frisks mick inte verkade fungera för det kom inget ljud inget från Skaralägret.

Frisk har ju som bekant varit med förr och hade kanske ”råkat” lossa micken från kragen så att inte några taktiska direktiv skulle sippra ut? Eller så var det kanske bara tekniska problem. Oavsett vilket så kan minsta lilla detalj vara det som fäller avgörandet i slutändan i så här tajta slutspelsmatcher vem som får – ja, just det – sista ordet

5. Utdraget slutspel

Charmen med slutspel för mig är när lagen drabbar samman ofta. När det byggs upp känslor och rivalitet. Därför är det lite synd att det efter matchen på fredag dröjer drygt två veckor, närmare bestämt 15 dagar, innan den tredje semifinalen. Det gör att pulsen kommer gå ner lite jämfört med om det fortsatt rulla på som det gör inom exempelvis hockeyn. Nu har det varit bestämt sedan länge då det är ett sedvanligt landslagsuppehåll i april.

Det kan bli en lång handbollssäsong. En eventuell femte match spelas den 3 maj. Och därefter väntar final i bäst av fem matcher – mellan Sävehof och….Skara? Chansen finns i allra högsta grad trots det inledande nederlaget. Skara är som klubb i sitt första slutspel, men många av lagets spelare och ledare har stor erfarenhet därifrån och vet vad som krävs.