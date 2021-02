380 svar om framtiden: √ Här är medborgarnas önskemål √ Pandemin kan ha påverkat

Medborgardialogen om översiktsplanen startade i september förra året och pågick till årets slut. Invånarna hade möjligheten att tycka till på många olika sätt. Både fysiskt via vykort, kartor och brev, men också digitalt genom sms, e-post och enkäter i sociala medier. 350 av de totalt 380 svaren kom in via kartmaterialet.

– Vi är mycket nöjda med utfallet. Det är fantastiskt många som har deltagit, vi har fått engagerade svar, säger utvecklingsledare Malin Tell.

När svaren nu börjat sammanställts och analyseras visar det sig att medborgarnas svar om fritid, lekplatser och naturupplevelser överväger, både när det gäller vad man vill behålla och det man vill utveckla.

Utegym, picknickbord och fler bryggor som minskar trängsel har verkligen efterfrågats

– Kanske är det så att pandemin har påverkat inriktningen, för vi har fått många förslag om hur man umgås ute och hur man vill öppna upp och skapa platser och stråk utan att för den skull uppföra byggnader. Utegym, picknickbord och fler bryggor som minskar trängsel har verkligen efterfrågats 2020, säger planarkitekt Linda Fröberg.

Även frågan om var i kommunen man vill se nya bostäder har engagerat. Här handlar de flesta svaren om att bygga fler villor och bostadsrätter, och då gärna i Axvall eller Varnhem. Det har också kommit in flera svar om seniorboenden, och hur man ska kunna bo kvar på sin hemort även om man känner att det börjar bli för tungt att ta hand om sitt hus.

– 1940-talister är ofta en fritidsmedveten målgrupp och många bor kvar i villan de skaffade som småbarnsföräldrar på 1970-talet. Med tiden behöver denna grupp få attraktiva alternativ som matchar nya behov. Det öppnar också upp för nya familjer att flytta in i villakvarteren. Utbudet av lämpliga boendeformer kan vara begränsat på orten man bor på. Det översiktsplanen kan göra är att peka ut vilka områden som är lämpliga. Hur och vem som sedan bygger är en separat fråga, säger Linda Fröberg.

Det tredje frågeområdet i medborgardialogen rör utveckling. Här har kommunen i de svar som kommit in sett ett stort engagemang för gång- och cykelvägar, inte minst när det gäller anslutningar till redan existerande cykelvägar och att kunna cykla eller vandra runt Hornborgasjön och Vingsjön.

Många vill också se ett större kommersiellt utbud i Skaras tre handelsområden Vilanområdet, centrum och Coop-området.

Axvall som ort har många styrkor, men genomfartsvägen kan ibland signalera något annat.

Axvallsborna har gett engagerade svar inom många områden.

– Axvall som ort har många styrkor, men genomfartsvägen kan ibland signalera något annat. Det är viktigt i översiktsplanen att skapa möjlighet till förändring i området som höjer attraktiviteten ytterligare, säger planchefen Mona Nilsson.

Idéerna kommer att beaktas i det långsiktiga planarbetet, både för översiktsplanen och när nya detaljplaner ska tas fram. De idéer som är lätt åtgärdade kan tas upp i den ordinarie verksamheten.

Översiktsplanen kommer att innehålla en inriktning för kommunens hela mark- och vattenanvändning fram till 2040. Den påverkar exempelvis möjligheterna att bygga på en särskild plats, var och vilka bostäder det är viktigast att bygga, och hur många förskoleplatser det i sin tur kommer att generera.

Det är många medarbetare som nu jobbar med översiktsplanens alla delar och det pågår ett intensivt arbete med att tillsammans med den politiska styrgruppen ta fram ett samrådsförslag. Det kommer således fler tillfällen för medborgarna att tycka till om framtiden i samband med att översiktsplanen går ut på samråd i juni.

– Fokus för den fortsatta dialogen kring översiktsplanen är både att ge medborgarna en påverkansmöjlighet över innehållet, men också att öka förståelsen för de politiska och demokratiska processerna, säger Lars Berg, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Men alla som varit med och tyckt till kommer inte att få sina önskemål uppfyllda.

– Så är det. Vissa saker man tagit upp kanske inte ens rör markanvändningen. Men då kan det användas i andra dialoger. Men vi tar med oss allt och tar det på fullaste allvar, säger Malin Tell.