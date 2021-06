20-åring knivskars svårt i hals och bröst - en jämnårig anhållen för mordförsök i Lidköping

Vid 23.10 fick Lidköpingspolisen kännedom om att en ung man blivit knivskuren i hals och bröst, och förts till sjukhus av en privatperson i bil.

Mannen som är i 20-årsåldern är allvarligt skadad, men polisen uppger till NLT att läget bedöms vara stabilt.

Gärningen misstänks ha skett vid Margretelundsgatan i Lidköping sedan ett vittne ringt in till polisen, men exakt vad som har skett är ännu höljt i dunkel och under torsdagsförmiddagen genomfördes en teknisk undersökning på den avspärrade platsen invid flerfamiljshusen.

Under natten hämtade polisen in en jämnårig person till förhör uppger P4 Skaraborg. Hen har nu anhållits av åklagare, misstänkt för inblandning i vad som rubriceras som försök till mord, och under torsdagen uppger polisen att fler förhör ska hållas med den misstänkte.