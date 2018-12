Replik till oppositionsrådet Fredrik Nordströms (S) insändare.

Skara kommun står inför en mängd utmaningar som vi tillsammans måste söka lösningar på.

Tillsammans är lösenordet. Skara förtjänar bättre än politiker som bedriver skyttegravskrig i insändarspalterna.

Fredrik Nordström var liksom jag närvarande när ekonomichefen i våras visade en bild på en varg under budgetdragningarna, och upplyste oss om att det inte längre är en fråga om att ropa varg, utan vargen är här. Att myntet trillat ner hos oppositionsrådet först under hösten kan till viss del förklara varför det inte gjordes några omprioriteringar till omsorgen och skolan i den tidigare ledningens budget. Oppositionen har trots brist på omprioriteringar inte heller varken i budget eller genom yrkanden lagt fram förslag om någon skattehöjning.

Jag är kritisk mot att den tidigare ledningen inte velat ha någon tvärpolitisk budgetdiskussion under budgetprocessen. Därför har nu Alliansen öppnat upp för sådan dialog i beredningsutskottet. Jag är kritisk mot att den tidigare ledningen inte sett extraordinära statsbidrag under några ovanliga år med en migration som ställde oss inför viktiga utmaningar som just extraordinära, utan behandlat dem som delar av den vanliga kommunala ekonomin för att dölja att man inte vidtagit långsiktiga åtgärder för ekonomisk hållbarhet.

Den nuvarande ledningen har därför genomfört omprioriteringar under 2019 för att ge ett underlag som visar vilka åtgärder som måste vidtas för att värna om Skara när statsbidragen återvänder till normala nivåer. Jag är kritisk mot ett arbetssätt där politiska beslut tas genom att lägga färdiga förslag på bordet, dunka igenom dem med majoritetsbeslut och låta brister och konflikter komma i ljuset först efteråt. Därför har vi nu gjort om beredningsprocessen för att skapa dialog, och vi har bjudit in till budgetsamarbete över blockgränsen.

Att detta kan kallas ”angrepp” av oppositionsrådet är genuint sorgligt. Jag är kritisk till att Fredrik Nordström endast gör försök att skapa konflikt istället för att se om vi kan hitta vägar för dialog, trots att Alliansen ännu inte ens tillträtt i ledningen för nämnder och styrelser i Skara.

Fredrik Nordströms utrop att det är ”Ylva” som ska ta ansvar är på många sätt signifikativt, och ger en ganska tydlig bild av hur det politiska arbetet i Skara har sett ut under den S-styrda politiska ledningen. Mitt svar är att jag självklart tar ansvar, men jag gör det tillsammans med Marlene, Leif, Lars, Lotta, Birgit, Tanjo, Sven-Olof, Mikael, Gunilla, Patrik, Bengt, Sture, Håkan, Jan-Olof, Suzanne, Anneli o.s.v. : och gärna även med Magnus, Bille, Josefine, Therese, Ulla, Fredrik m.fl. SÅ kan vi äntligen börja ta ansvar på riktigt, och ge Skara en riktigt God Fortsättning.

Ylva Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skara kommun.