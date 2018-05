Sveriges matcher är mot Irland i Lysekil 18 maj, Turkiet i Grebbestad 20 maj och Österrike i Henån 22 maj.

Uefa är med som arrangör för att utveckla ungdomsfotbollen samt prova nya idéer i internationella matcher. I denna turnering kommer Uefa att testa "sin bin", vilket innebär temporära (åtta minuter) utvisningar för spelare som gör sig skyldiga till olämpligt uppträdande. Det skriver Svenska fotbollförbundet på sin hemsida.

Totalt har förbundskapten Christofer Augustsson tagit ut nio debutanter. Viktor Widell har dock varit med på flera samlingar tidigare. I blågult spelar han högerback. Den 1 augusti flyttar han till Borås och börjar spela med Elfsborg samt på fotbollsgymnasiet.

Svenska truppen: Oliver Nnonyelu Dovin, Hammarby IF FF, Filip Jörgensen, Villareal FC/C.D Roda, Hussein Ali, Malmö FF, Nils Bertilsson, Varbergs BoIS FC, Melvin Bälter, IFK Göteborg, Noah Eile, Malmö FF, Anthonio Sanjarirag, Djurgårdes IF FF, Jonathan Westerberg, IF Brommapojkarna, Viktor Widell, Nossebro IF, Dennis Collander, Skiljebo SK, David Edvardsson, Grebbestads IF, Anthony Elanga, Manchester United FC, Isak Jansson, Skene IF, Lucas Kåhed, Säffle FF, Elvis Lindkvist, BK Häcken, Aleksander Nilsson, Malmö FF, Osscar Uddenäs, Malmö FF, Lucas Lima, IFK Norrköping FK, Sebastian Nanasi, Kristianstad FC, Tim Prica, Malmö FF

