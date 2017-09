Polisen larmades om inbrottet vid klockan 17.45 på måndagseftermiddagen, men inbrottet ska ha skett tidigare under dagen.

Inbrottstjuvarna har tagit sig in via ett sovrumsfönster och fått tag på smycket som förvarats i sovrummet. Polisens tekniker kommer att undersöka villan under tisdagen.