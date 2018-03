Villa Lidköping hade matchbollen uppe i Edsbyn senast - men gick bet efter 4-6. Inför ett fullsatt Sparbanken Lidköping Arena (5400 åskådare på plats) var det tänkt att Villa skulle ta sig till SM-final.

Men Villa kunde inte knyta ihop säcken - trots att laget hade ledningen tre gånger om.

Gästerna hämtade ikapp och kunde gå från 2-3 till 4-3 på mindre än tio minuter och kunde sätta det matchavgörande målet på tilläggstid.

- Vi kör slut på oss själva. Målen vi släppte in var alldeles för billiga och det funkar inte för oss att släppa in två-tre hörnor varje match. Vi hade också en del hörnor, men fick inte in något, säger Esplund.

Annars var det Lidköping som startade bäst.

Efter bara åtta minuter gick magiske Johan Esplund ut på högersidan och lyckades på något sätt hitta en lucka förbi Anders Svensson och ge Villa Lidköping ledningen.

Annons

Kvitteringen kom efter att Martin Karlsson olyckligt spelat fel på mittplanen. Edsbyns kontring slutade med ett inspel som styrdes in av en hemmaspelare.

Karlsson höll på att få en revansch. En elegant passning från Karlssons klubba friställde Tim Persson som fick revs ner på väg fram mot öppet mål.

I stället skulle David Karlsson med ryggen mot mål slå in 2-1. Svaret från Edsbyn kom 58 minuter in i matchen - men sen spelade Martin Karlsson fram Petter Björling som med ett rappt skott satte 3-2.

- Vi kom inte upp i den nivån vi vill vara i den andra halvleken. Det kändes stressat. Vi hade behövt hålla i bollen mer och äga den, säger Espund som fick se Edsbyn komma tillbaka med 3-3 (Hans Andersson) och 3-4 (Daniel Liw).

På tilläggstid kunde Mattias Hammarström fastställa slutresultatet till 5-3.

Redan på söndag avgörs det vilket lag som går till SM-final då lagen möts i en femte och avgörande match.

- Det är alltid svårt med en avgörande match däruppe. Vi har gjort bra matcher där tidigare och åker därför upp med en ganska bra känsla. Det är skönt att ha med sig den för vi vet att vi kan spela där. Jag tror Edsbyn är lite oroliga, för vi var bra däruppe senast.