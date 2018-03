1) Missing people söker efter försvunna My

Under veckan berättade vi om My 14, som försvunnit från sitt hem i Götene på söndagen. På fredagen gick Missing people in i sökarbetet.

2) Polisen och militär söker försvunnen flicka

På tisdagen kom de första uppgifterna om att polis och militär sökte efter den försvunna flickan.

3) Allvarlig olycka mellan personbil och lastbil

En kollision mellan en timmerbil och en personbil inträffade utanför Tibro på torsdagen. Senare meddelades att en person omkommit i samband med olyckan.

4) Axevalla marknad ställs in

Det blir ingen Axevalla marknad i år kunde vi berätta under veckan. Därmed bryts en nästan 40-årig tradition.

5) Biljakt slutade i häck

En kortare biljakt i Ardala slutade på ett abrupt sätt då föraren körde rakt in i en häck.