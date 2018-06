Sex skulpturer är flyttade till nya platser i det skulpturbyte som är projektets fundament. En av skulpturerna har inte fått en fast sommarplacering utan kommer att resa på turné i Skaraborg under tre veckor.

Till invigningen den 6 juni släpps också en guidebok, en webbsida och en programkarta. Invigningen utformas olika i kommunerna.

I Tibro och Mariestad invigs nya skulpturer, i Skövde blir det tal och konstvandring och i Lidköping blir det avtäckning av låneskulpturer för att nämna några kommuner. Skulpturbytena är en viktig del i projektet ”Vart tog våra skulpturer vägen?” och har krävt en noggrann och långvarig planering.

Val av verk och plats har gjorts i ett nära samarbete mellan projektledaren och representanter från kommunerna. De kommuner som är involverade i bytena är Falköping, Götene, Hjo, Lidköping, Skövde, Tidaholm och Vara. De sju kommunerna har antingen lånat ut, lånat in eller både och.

De faktiska flyttarna och markarbetena har utförts av kommunernas gata/parkanställda som genom projektet fått ny kunskap och erfarenhet.

Inom ramen för projektet har en uppdatering av boken ”Konstvägar i Skaraborg” från 2007 gjorts. Boken är en guide till konsten utomhus i Skaraborg. I den nya utgåvan, ”Konst i Skaraborg”, har några verk utgått och ett hundratal lagts till.

– Eftersom en tryckt bok relativt fort blir inaktuell så har vi i samarbete med Next Skövde skapat en webbplats www.konstskaraborg.se, där det finns fylligare information om verken, möjlighet till uppdateringar och ett rikare bildmaterial. Webbsidan är en start på något som kan komma att växa i framtiden, säger projektledare Marie Beckman.

Annons

– För boende och besökare i Skaraborg har vi skapat en folder där en karta guidar till de flyttade skulpturerna. Foldern innehåller även kommunernas program inom konst och kultur i sommar, konstvandringar, workshoppar plus en del andra matnyttiga tips för den som är på resande fot, berättar Marie.

Turné i Skaraborg

Förutom skulpturbyten, bok, karta och webbplats blir det då också en turné, ”Det Resande Skulptursällskapet”, med Falköping och Skövde som värdar. Handledare och feriepraktikanter från respektive kommun kommer tillsammans att besöka hela Skaraborg med ett program för små och stora barn, under vecka 25 till 27.

Bronsskulpturen ”Vattenbäraren” från Tidaholm fyller 50 år och får vidga sina vyer då den under tre veckor reser runt i Skaraborg. En från Katrineholm inlånad uppblåsbar skulptur, ”You and Me Forever”, kommer att roa de mindre barnen. En kreativ workshop arrangerad av Rizoma galleri finns för de lite äldre.