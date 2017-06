Det har under 5-10 år varit svårt att rekrytera deltidsbrandmän (dtbm) i Sverige). Arbetsgivaren (ag) uppger att företagen inte är villiga att släppa personal till dtbm. Ett förslag vore att ge dtbm 10000 i ersättning, då tror jag säkert det står 50 på kö, i dagsläget är ett fåtal villiga att offra sin fritid för dagens ersättning.

”Nästa år ska vi satsa på er i lönerörelsen”, blev det så, nej. Varför ska dtbm tjäna sämre än de som har jour eller beredskap inom andra yrkesgrupper inom kommunal verksamhet (kv)? Jag har räknat ut vad dessa tjänar på sin jour, med jourersättning + ledig vardag efter jouren + semesterersättning blir summan 6720 kr.

Inställelsetiden varierar mellan 30 min till en timma för kv, de kan då vistas på annan ort. Dtbm har 5 min på sig vid larm innan brandbilen skall rulla ut ur garaget. Ag är nöjd med oss och förstår inte hur vi kan vara så snabba.

Detta betyder att rädda liv och egendom är mindre värt än att t.ex. ha snöjour eller fastighetsjour. Jag förringar inte dessa yrken utan tog dessa två som exempel.

Deltidsbrandmän ersätter heltidsbrandmän (htbm) på de dyraste timmarna och när frekvensen är mindre att något skall hända. Vi ligger jour dygnet runt i en vecka, mer tid än vanliga arbetare, slår man ut det på 4 veckor blir det 42 tim/vecka.

Nu har semesterperioden börjat och alla tidaholmare vet att heltiden drar ner bemanningen till 1+2 under 13 veckor, (detta har pågått ett antal år). Man har då möjligheten att ta in 2 deltidare och åka full styrka på larm. Men nästan varje gång klarar man av uppgifterna på 2 htbm, varför? Det är också känt att man åker 1+2 på automatlarm under denna period. Öriga veckor åker man 1+4, undrar vad står det i larmplanen? Tidigare åkte man 1+4 året om och tog in vikarier över semesterperioderna. Vad säjer alla företagare i kommunen om det? Tänk om något brinner ner eller person brinner inne bara för att styrkan är för liten initialt.

Om man ska ersätta en brandstation som enbart har deltidsbrandmän med heltidsbrandmän blir detta 4-5 ggr dyrare, men båda ska finnas. Om man väljer att säga upp dtbm så blir alla lösningar dyrare än det som är idag, det är slöseri med skattemedel och mer sårbart med mindre personal, det blir bara förlorare.

Vad händer om fler dtbm lämnar in sina uppsägningar i organisationen? Jo det blir troligen mer svårlöst?

”Tid och pengar” är våra ledord. Väljer man att köra 1+2 dygnet runt med bmht i Tidaholm? Om alla dtbm blir uppsagda och Falköpingstyrkan får åka hit tar det ca 20-25 min innan rökdykning kan genomföras. Med 2 personer kan man inte göra mycket och vem täcker då Falköping och Floby? De som kommer att drabbas är kommuninvånarna genom att det blir en mindre styrka som kommer vid larm och det kommer ta längre tid innan förstärkning anländer, det blir ett merlidande och mer sårbart, men som inte hade blivit så med vår lösning. Ag behöver då skaffa x antal htbm till. Det fattas redan htbm i organisationen i dag. Vad säjer att ag lyckas skaffa dessa extra på 3 mån.

Jag tycker att vi är värda minst detsamma som vad andra i kv tjänar för sin jour, men det tycker inte vår ag. Ska man inte behandla alla lika inom kommunen och få en värdig lön för det arbete man utför? I andra kommuner har dtbm tagit kontakt med ag och löst problemet. Vissa har där sagt upp sig och då fått igenom sina krav. De har sedan återtagit sina uppsägningar. Så kan det även bli här.

Essunga kommun har den 13/6 skjutit till ca. 450 000 kr och alla deltidare har nu tagit tillbaka sina uppsägningar.

Här nedan finns en länk där man kan gå in, med svar på att AG säger att vi inte förlorar några pengar på det nya avtalet. Gå in på youtube sök sedan på Deltidsbrandmännens Rib17-avtal, https://www.youtube.com/watch?v=st-zAaVYjNY och även på Missnöjda brandmän https://www.youtube.com/watch?v=_8Zy3cdSzcE. Där framgår att när deltidsbrandmän väljer att säga upp sig kan det innebära trauma för säkerhetsarbetet i kommunerna. Avtalet skrevs enligt ordföranden i brandmännens riksförbund på under protest. Visionen (som är en facklig organisation) har nu erkänt att avtalet inte blev bra.

Det började med sammanslagning av räddningstjänster i början på 2000-talet, dtbm hade en annan åsikt än ag i denna fråga och fick igenom några punkter. Några år senare blev det besparningar, var tror ni de största besparningarna kom, helt riktigt, för dtbm. Dtbm har sedan dess inte fått igenom många förändringar. ”Ge inget till deltiden”. Men nu har vi spelat ag i händerna när vi sa upp oss. Ag kan lätt bli av med oss, det enda han behöver göra är att ta upp ärendet i nämnden, för där brukar det mesta han tar upp gå igenom. Det känns som han aldrig har tyckt om oss, att ersätta dtbm med htbm! Han har lyckas igen eller?

Man lade ner Falköpings dtbm, varför? Motiveringen till det var att de var så dåligt utbildade och de kunde knappt köra brandbilen ut till larmplatserna. Det var inte deras fel utan att de fick för lite övningstid. Ett annat alternativ kunde ha varit att utbilda och ha fler alternativ för framtiden. Men ag har istället utökat heltidspersonal med x antal personer sedan dess. Man får gratulera de som fått dessa tjänster.

Nu står räddningsnämnden för samma fråga igen, vad blir valet denna gång? Lärde man sig ingen läxa av misstaget man gjorde sist? Sedan sammanslagningen har inte någon från räddningsnämnden kommit och pratat med dtbm, borde man inte ha en uppföljning på hur det går? Detta för att ge vår syn på situationen. Man skall kontakta bägge parter för att få en objektiv syn på problemet. Vi kontaktade ag om våra krav i februari, det var även med på nämndmötet i feb. Trots detta dyker det upp som en chock för ag, men ingen kontakt från ag kom förrän tidningen tog upp ärendet. Ag har tyvärr valt att inte förhandla med oss.

Vi hoppas nu att nämnd, politiker, företagare och kommuninvånare i berörda kommuner hjälper oss i kampen och vara lika förnuftiga som i andra delar av landet och för en diskussion med oss och går med på våra krav. Beslutet berör 4 kommuner och ca 77000 invånare, om inte det sker så är vi de första i Sverige som inte har prioriterat dtbm.

Räddningschefer och politiker har i flera kommuner tecknat lokala avtal som är bättre än de som finns idag. Alla andra ser dtbm som en resurs. Vad vore Tidaholm utan deltid? Som ni läste i tidningen den 5/6 tänker de inte gå med på våra krav till lösning utan istället lösa det med fler htbm. Detta blir till en högre kostnad och/eller minskad bemanning för berörda kommuner.

Är detta det bästa för organisationen och skattebetalarna? Eller är det en seger för ag det gäller?

Fakta i dagsläget är att Tidaholm är utan deltidsbrandmän från slutet av augusti.

Om arbetsgivarens tanke är att minska bemanningen till 1+2 minskas bemanningen med 60 %, från 5 till 2 personer dygnet runt.

Om man ersätter heltid (1+4) med den deltidsbemanning (1+5) som är i dagsläget blir kostnaden 4-5 ggr högre med heltid. Kostnad för en heltidsanställd dygnet runt året om är i stort sett lika mycket som hela deltiden (20 st.) kostar idag i Tidaholm.

Varför är inte alla jourersättningar lika i kommunen? Ag betalar gärna mer pengar till att anställa heltidspersonal, än att göra en lokal uppgörelse med deltiden som är till en lägre kostnad.

Besviken deltidare