Under onsdagskvällen gick Vara SK på pumpen mot Skultorps IF med 2–4. Detta efter att ha legat under med 2–3 i paus.

– Spelmässigt var det jämnt men tyvärr så bjuder vi på tre-fyra mål och då hjälper det inte om man gör två, konstaterar den spelande tränaren Rasmus Johansson.

Mellan matchminut 59 och 62 hade Vara en tung period. Först insläppt mål och sen drog Sebastian Nilsson på sig en målchansutvisning.

Trots att laget tog sig samman bra därefter räckte det inte för att komma ikapp.

– Vi har faktiskt vår bästa period efter utvisningen men det är i den sista tredjedelen det brister. Sen är de ett bra lag också.

Vad tänker du efter nio inspelade poäng på tio matcher?

– Det är givetvis för dåligt. Vi har inte haft några krav på oss att ligga i toppen men att vara i mitten hade varit önskvärt. Hade man förlorat med 0–5 i varje match hade det varit en sak men nu har det varit många uddamålsförluster och alla i truppen är överens om att vi borde ligga högre upp.

Har det satt sig i huvudet på er?

– Det tror jag säkert. Man tänker extra mycket per automatik när det går dåligt och man vågar inte spela ut. När det går bra tänker man inte alls. Men vi vet ju att det finns där och det är bara att försöka samla så mycket energi som möjligt nu, säger Vara SK:s spelande tränare Rasmus Johansson.

Detta var Varas femte raka förlust. Senast man vann var mot ENV den 10 maj.

