Företagsnamnet och varumärket DBKD betyder Design by Karin Dahlin. Sedan 2012 har entreprenören Karin Dahlin i sitt designföretag tillverkat krukor, vaser och skulpturer med en Skandinavisk touch.

Nomineringen till priset Årets kvinnliga stjärnskott löd:

”Utifrån sitt intresse, kunskap och estetiska blick har entreprenören skapat ett fint, välmående företag som vuxit med god lönsamhet. Hon har byggt sitt företag från grunden och tagit alla motgångar till en lärdom.”

Karin Dahlin kommer nu ställas mot vinnarna i de övriga fem regionfinalerna när den stora Sverigefinalen går av stapeln i Stockholms stadshus den 30 januari.

Fler entreprenörer prisades under kvällen. Det finaste priset - västra Sveriges främsta entreprenör i EY:s utmärkelse EY Entrepreneur Of The Year - gick till Evelina Lindgren och aPak. Det är ett familjeföretag Mölndal som tillverkar emballage och förpackningar till både svenska och utländska kunder.

Den nationella huvudprisvinnaren representerar Sverige i världsfinalen i Monaco i juni, där entreprenörer från fler än 60 länder gör upp om titeln som världens främsta entreprenör.