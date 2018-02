Sedan första februari råder det vapenamnesti i hela landet. Det betyder att alla som vill kan lämna in illegala vapen utan att behöva stå för konsekvenserna av att ha haft dem i sin ägo. I Skaraborg finns inlämningsplatser i både Skövde, Lidköping, Skara, Falköping, Mariestad och Vara. Efter första veckan av vapenamnesti hade ett 15-tal vapen lämnats över till polisen.

– Inlämningsfrekvensen har fortsatt i ett jämnt flöde. Det var inte så att det har mattades av efter första veckan, säger Robert Moosberg, polisintendent och ansvarig för vapenamnestin i Skaraborg.

På polisens hemsida framgår att det fram till förmiddagen den 15 februari hade lämnats in 315 vapen och cirka 650 kilo ammunition i polisregion Väst där Skaraborg ingår. Siffrorna för Skaraborg under samma period är däremot inte lika dramatiska.

– Än så länge fått in 65 vapen och 217 kilo ammunition, säger Robert Moosberg.

Det är framförallt gevär som lämnats in till polisen i Skaraborg, men också en hel del pistoler.

– Amnestins främsta syfte är att få in vapen som är lämpade att använda i kriminella sammanhang. Att vi fått in 21 pistoler är därför positivt.

I samband med vapenamnestin har många dessutom börjat se sig om hemma och lämnat in gamla licensierade vapen. Dessa vapen krävs det dock ingen amnesti för att lämna in. Godkända vapen går att lämna till polisen under hela året.

– Jag har ingen erfarenhet av tidigare vapenamnestier men kan tänka mig att det har sett ut på samma sätt även då. Alla inlämnade licensierade vapen som lämnats in ser vi som en solklar effekt på amnestin, säger Robert Moosberg.