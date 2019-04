Vann hemmapremiären – Apells teori om straffmissen: "Jag hörde nån"

Två mål i andra halvlek fixade 2–1-segern för Götene IF i hemmapremiären mot Skultorps IF. Johan Apell satte första målet, efter att ha slagit in sin egna straffretur. Samtidigt har han en teori om sin missade straff.

– Men jag kan inte säga att det var en bra straff för det.